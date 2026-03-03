聽新聞
聖暉財報／2025年全年 EPS 28.42元、通過配息20元 雙創歷史新高
無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）董事會3日通過去年第4季財報，單季合併營收為109.8億元，年增16％，稅後淨利歸屬母公司業主10億元，年增35％，每股稅後盈餘達8.07元，年增35％。
聖暉*累計2025年全年合併營收414.8億元，年增37％，稅後淨利歸屬母公司業者35.3億元，年增35％，每股稅後盈餘達28.42元，年增35％，整體營運表現再創佳績。
聖暉*指出，2025年營運動能主要受惠於台灣地區客戶專案工程施作認列金額持續放大，挹注台灣本地營收較前一年度大幅成長69％。同時，公司積極提升多元產業的客製化、廠務工程的施工效率與專案品質，持續優化專案管理架構、擴大區域在地團隊人力配置，進而有效提升整體營運效益，帶動2025年全年整體營業利益率及稅後淨利率維持14％與11％表現。
在股利政策方面，董事會3日決議通過2025年下半年擬配發每股14.5元現金股利（以每股面額5元計算），若加計2025年上半年配發每股5.5元現金股利（已於2026年2月4日發放），2025年全年合計配發20元現金股利，改寫歷年配息新高，配息率維持70％，以期將營運成果回饋與全體股東共享。
展望2026年第1季，聖暉*持正向樂觀看法。隨著全球半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，聖暉*正加速朝向國際級工程服務平台邁進，除持續深耕國內科技廠客戶外，亦積極推動海外版圖布局，並精進專業工程管理與系統整合能力，透過高度客製化與高附加價值的整體解決方案，協助客戶縮短建廠時程、提升投資效益，進一步鞏固市場競爭優勢，為未來成長奠定成長基礎。
