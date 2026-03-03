快訊

神盾前進 MWC 秀肌肉 打造智慧連結價值鏈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

神盾（6462）集團昨（2）日宣布，旗下安格、安國、迅杰、芯鼎、鈺寶、神盾衛星、神雋、乾瞻、神銳在今年MWC共同展示最新技術布局。該集團透過跨公司技術協同，打造從晶片、感測、通訊模組到系統整合的一體化解決方案，形成完整的智慧連結價值鏈。

其中，安國採用 Arm CSS V3 CPU IP、乾瞻UCIe及台積電 3 奈米製程設計打造的Mobius100晶片，標榜將實現業界首款架構上符合 Arm 小晶片系統架構與未來OCP 規範的 Arm-based CSS CPU 小晶片，能對接 AI 運算小晶片，確保跨生態系的互操作性。

安格則於MWC發表新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統，與欣普羅共同開發整體影像整合架構，系統也同時整合芯鼎 iCatch HSB模組，負責高速影像橋接與資料流優化，確保多模態感測資料在低延遲環境下穩定傳輸。同時，AI之眼採用神銳最新架構4D感測元件，融合RGB、DVS、ToF多模態感測技術與邊緣 AI 推論能力，可於毫秒級完成感測、辨識與動作預測。

台積電 MWC 迅杰

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

青雲元月 EPS 6.92元

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

中探針元月 EPS 0.15元

中探針（6217）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1,700萬元，年增750%，每股純益0.15元。

上詮元月每股虧0.11元

光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月稅前虧損約1,200萬元，稅後淨損1,100萬元，每股淨損0.11元，表現不如去年同期損益兩平。法人指出，上詮目前在共同封裝光學（CPO）市場仍在耕耘階段，若未來獲得網通廠大單，有助後續營運表現。

