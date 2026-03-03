神盾前進 MWC 秀肌肉 打造智慧連結價值鏈

神盾（6462）集團昨（2）日宣布，旗下安格、安國、迅杰、芯鼎、鈺寶、神盾衛星、神雋、乾瞻、神銳在今年MWC共同展示最新技術布局。該集團透過跨公司技術協同，打造從晶片、感測、通訊模組到系統整合的一體化解決方案，形成完整的智慧連結價值鏈。

其中，安國採用 Arm CSS V3 CPU IP、乾瞻UCIe及台積電 3 奈米製程設計打造的Mobius100晶片，標榜將實現業界首款架構上符合 Arm 小晶片系統架構與未來OCP 規範的 Arm-based CSS CPU 小晶片，能對接 AI 運算小晶片，確保跨生態系的互操作性。

安格則於MWC發表新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統，與欣普羅共同開發整體影像整合架構，系統也同時整合芯鼎 iCatch HSB模組，負責高速影像橋接與資料流優化，確保多模態感測資料在低延遲環境下穩定傳輸。同時，AI之眼採用神銳最新架構4D感測元件，融合RGB、DVS、ToF多模態感測技術與邊緣 AI 推論能力，可於毫秒級完成感測、辨識與動作預測。