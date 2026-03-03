台特化去年EPS 4.2元

台特化（4772）昨（2）日公布去年財報，全年度稅後純益6.2億元，據公開資訊概算，年增約61%，每股純益（EPS）4.2元。

台特化董事會昨日決議發放現金股利每股3元，股息配發率約71.5%；依昨日收盤價339元概算，現金殖利率約當0.88%。

本業、併購事業雙助攻下，台特化去年全年度獲利成長逾六成。法人表示，先進製程帶動需求，加上市占優勢地位穩固，對台特化今年獲利續持正向看法。

台特化去年併入泓潔科技，並自去年8月起貢獻營收，使台特化去年第4季營收大幅成長；本業部分，旗下氣體產品需求動能穩健，去年前三季營收持續創高。法人指出，核心自製產品矽乙烷（Disilane）在N2製程進產下需求看增，去年推出的新產品無水氟化氫（AHF）今年對營收貢獻也將放大。

台特化表示，泓潔科技營收從去年8月開始認列，今年可望貢獻更多營收。泓潔科技專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工，主要市場包含中國大陸成熟製程，以及台灣先進製程客戶。

旗下用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）產品，於去年上半年通過驗證，並開始認列營收，期待今年訂單成長空間。法人表示，隨著半導體線寬線距縮小，AHF的應用也將增加；隨N2量產，法人預估今年AHF產品在台特化特殊氣體營收占比中，可望達到二位數。

此外，台特化也持續研發、自製產品，惟新產品尚需認證時間，期待今年能迎來進展。台特化日前於法說會上表示，鎖定先進製程日新月異的需求，至2030年為止，目標「一年推出一項新產品、每年有一項產品通過客戶驗證」。

法人並分析，受惠N2製程放大，台特化旗下核心產品矽乙烷（Disilane）在N2製程中具寡占地位，已成為該產品最大供應商；此外，台特化產品在N3的市占率也開始提升。在先進製程產能推進下，台特化有望成為優先受惠的供應鏈業者。