台特化去年EPS 4.2元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台特化（4772）昨（2）日公布去年財報，全年度稅後純益6.2億元，據公開資訊概算，年增約61%，每股純益（EPS）4.2元。

台特化董事會昨日決議發放現金股利每股3元，股息配發率約71.5%；依昨日收盤價339元概算，現金殖利率約當0.88%。

本業、併購事業雙助攻下，台特化去年全年度獲利成長逾六成。法人表示，先進製程帶動需求，加上市占優勢地位穩固，對台特化今年獲利續持正向看法。

台特化去年併入泓潔科技，並自去年8月起貢獻營收，使台特化去年第4季營收大幅成長；本業部分，旗下氣體產品需求動能穩健，去年前三季營收持續創高。法人指出，核心自製產品矽乙烷（Disilane）在N2製程進產下需求看增，去年推出的新產品無水氟化氫（AHF）今年對營收貢獻也將放大。

台特化表示，泓潔科技營收從去年8月開始認列，今年可望貢獻更多營收。泓潔科技專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工，主要市場包含中國大陸成熟製程，以及台灣先進製程客戶。

旗下用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）產品，於去年上半年通過驗證，並開始認列營收，期待今年訂單成長空間。法人表示，隨著半導體線寬線距縮小，AHF的應用也將增加；隨N2量產，法人預估今年AHF產品在台特化特殊氣體營收占比中，可望達到二位數。

此外，台特化也持續研發、自製產品，惟新產品尚需認證時間，期待今年能迎來進展。台特化日前於法說會上表示，鎖定先進製程日新月異的需求，至2030年為止，目標「一年推出一項新產品、每年有一項產品通過客戶驗證」。

法人並分析，受惠N2製程放大，台特化旗下核心產品矽乙烷（Disilane）在N2製程中具寡占地位，已成為該產品最大供應商；此外，台特化產品在N3的市占率也開始提升。在先進製程產能推進下，台特化有望成為優先受惠的供應鏈業者。

每股純益 現金股利 製程

延伸閱讀

勤凱去全年EPS 7.05元創新高 每股股利4.7元同寫新猷

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

長興台特化 動能強

青雲元月EPS 6.92元

相關新聞

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

青雲元月 EPS 6.92元

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

中探針元月 EPS 0.15元

中探針（6217）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1,700萬元，年增750%，每股純益0.15元。

上詮元月每股虧0.11元

光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月稅前虧損約1,200萬元，稅後淨損1,100萬元，每股淨損0.11元，表現不如去年同期損益兩平。法人指出，上詮目前在共同封裝光學（CPO）市場仍在耕耘階段，若未來獲得網通廠大單，有助後續營運表現。

