長聖擬配發股利4元 多款癌藥臨床試驗報捷

長聖（6712）昨（2）日公布今年2月合併營收6,219萬元，較去年同期成長約3.35%，主要來自CDMO營運動能持續延續。

長聖日前公告去年全年合併營收10.18億元，年增8.9%；稅後純益4.29億元，年增16.9%，每股純益（EPS）4.88元，展現穩健獲利能力。

長聖董事會已決議擬配發現金股利每股3.5元，以昨日收盤價150元計，現金殖利率2.3%。董事會並通過並以資本公積轉增資方式配發股票股利每股0.5元，連續五年發放股利，顯示公司在推進新藥研發的同時，仍維持穩健財務體質與股東回饋政策。

長聖持續推進異體CAR-T於實體癌治療之臨床開發與法規布局。核心產品CAR001已進入臨床試驗Cohort 5最高劑量群組，顯示劑量遞增與安全性評估持續推進。長聖表示，CAR001目前應用於轉移性大腸直腸癌（MSS）及惡性多形性膠質母細胞瘤（GBM）、非小細胞肺癌（NSCLC）與三陰性乳癌（TNBC）等實體腫瘤適應症。

在神經退化性疾病領域，長聖子公司聖展生技所開發之dEV-001外泌體治療帕金森氏症（PD），已於今年1月完成美國FDA Pre-IND Meeting，後續將依FDA建議進行資料補強並規劃提出IND申請，持續推進美國臨床發展。其「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」可攜帶藥物穿透血腦屏障（BBB），並導向受損神經區域，相關研究成果已獲國際期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

此外，EXO001靶向外泌體平台（in vivo CAR-T 技術），已於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等多種實體癌小鼠模型中完成前臨床驗證，具備可量產、隨取隨用及高生物相容性等優勢。

相關研究成果已於今年2月獲國際權威期刊《Advanced Science》接受刊登，並取得多國專利布局，目前正積極推進臨床試驗準備工作。