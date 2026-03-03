快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

長聖擬配發股利4元 多款癌藥臨床試驗報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
長聖董事長劉銖淇。聯合報系資料照 廖賢龍
長聖（6712）昨（2）日公布今年2月合併營收6,219萬元，較去年同期成長約3.35%，主要來自CDMO營運動能持續延續。

長聖日前公告去年全年合併營收10.18億元，年增8.9%；稅後純益4.29億元，年增16.9%，每股純益（EPS）4.88元，展現穩健獲利能力。

長聖董事會已決議擬配發現金股利每股3.5元，以昨日收盤價150元計，現金殖利率2.3%。董事會並通過並以資本公積轉增資方式配發股票股利每股0.5元，連續五年發放股利，顯示公司在推進新藥研發的同時，仍維持穩健財務體質與股東回饋政策。

長聖持續推進異體CAR-T於實體癌治療之臨床開發與法規布局。核心產品CAR001已進入臨床試驗Cohort 5最高劑量群組，顯示劑量遞增與安全性評估持續推進。長聖表示，CAR001目前應用於轉移性大腸直腸癌（MSS）及惡性多形性膠質母細胞瘤（GBM）、非小細胞肺癌（NSCLC）與三陰性乳癌（TNBC）等實體腫瘤適應症。

在神經退化性疾病領域，長聖子公司聖展生技所開發之dEV-001外泌體治療帕金森氏症（PD），已於今年1月完成美國FDA Pre-IND Meeting，後續將依FDA建議進行資料補強並規劃提出IND申請，持續推進美國臨床發展。其「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」可攜帶藥物穿透血腦屏障（BBB），並導向受損神經區域，相關研究成果已獲國際期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

此外，EXO001靶向外泌體平台（in vivo CAR-T 技術），已於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等多種實體癌小鼠模型中完成前臨床驗證，具備可量產、隨取隨用及高生物相容性等優勢。

相關研究成果已於今年2月獲國際權威期刊《Advanced Science》接受刊登，並取得多國專利布局，目前正積極推進臨床試驗準備工作。

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

勤凱去全年EPS 7.05元創新高 每股股利4.7元同寫新猷

皇普財報／2025年全年 EPS 3.65元創新高 擬配息1.5元、配股1.5元

晶碩營收／2月5.57億元、年增6%創同期次高 累計營收年增18%

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

青雲元月 EPS 6.92元

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

中探針元月 EPS 0.15元

中探針（6217）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1,700萬元，年增750%，每股純益0.15元。

上詮元月每股虧0.11元

光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月稅前虧損約1,200萬元，稅後淨損1,100萬元，每股淨損0.11元，表現不如去年同期損益兩平。法人指出，上詮目前在共同封裝光學（CPO）市場仍在耕耘階段，若未來獲得網通廠大單，有助後續營運表現。

