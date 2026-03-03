宏碩系統去年每股賺3.61元

光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月稅前虧損約1,200萬元，稅後淨損1,100萬元，每股淨損0.11元，表現不如去年同期損益兩平。法人指出，上詮目前在共同封裝光學（CPO）市場仍在耕耘階段，若未來獲得網通廠大單，有助後續營運表現。

2026-03-03 00:41