美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
美律法說會重點
電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

美律一直以來都是蘋果iPhone的聲學元件供應商之一，法人認為，此次透露的的美系手機客戶折疊機很可能是蘋果的首款折疊iPhone，而且以備貨、出貨時程來看，也符合外界傳聞的上市時間點。惟美律並未透露客戶細節。

展望後市，美律表示，儘管本季受傳統淡季以及春節假期影響，營收將呈現季減，但因Audio與電競耳機有強大基本盤支撐，業績仍會比去年同期成長。

美律認為，本季營收估年增、季減，毛利率持平，第2季起開始成長，但下半年尚未明朗，不確定性高，目標穩健中求成長，力拚業績較去年提升。

美律強調，除耳機產品外，旗下電池新產品也進入量產階段，加上醫療產品與電腦用揚聲器前景看好，該公司將持續透過提升產能利用率與營運優化策略，改善毛利率與外部挑戰帶來的影響。

美律預期，2026年營運將朝向更具規模經濟、多元化策略的方向穩健邁進。

美律日前已公布2025年財報，全年合併營收464.91億元，創新高，年增6%；淨利歸屬母公司業主淨利13.36億元，年減37.6%，每股純益5.36元，不如前年每股純益9.26元。

美律表示，去年獲利衰退，主因年受關稅分攤、產線轉移成本提升，以及美元匯率走貶等因素影響。

至於各產品線表現，美律表示，去年耳機年成長28%，動能主要來自Audio耳機客戶需求增加；揚聲器衰退3%，主因耳機用揚聲器與電腦用揚聲器需求略降；其他產品則年衰退5%，主因電池新客戶量產時程調整，預估2026年就會注入貢獻。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

青雲元月 EPS 6.92元

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

中探針元月 EPS 0.15元

中探針（6217）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1,700萬元，年增750%，每股純益0.15元。

上詮元月每股虧0.11元

光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月稅前虧損約1,200萬元，稅後淨損1,100萬元，每股淨損0.11元，表現不如去年同期損益兩平。法人指出，上詮目前在共同封裝光學（CPO）市場仍在耕耘階段，若未來獲得網通廠大單，有助後續營運表現。

