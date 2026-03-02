勤凱財報／2025年全年 EPS 7.05元 決議配發4.7元股利、創單年最佳

電子材料大廠勤凱（4760）雙財報績優，董事會2日通過2025年全年財報，每股純益EPS 7.05元，包含去年第4季營收、獲利、EPS均創單季歷史新高，同時決議配發4.7元股利，寫下公司史上單年最佳股利水準。

勤凱去年第4季營運走揚，整體銅膏、銀膏出貨量均持續成長，且客戶滲透率率顯著提高。單季營收5.78億元，獲利方面，原本未估列限制員工新股的費用，後於第4季確認全年EPS應可達7元門檻，約1,200餘萬元費用全數於第4季一次認列。儘管如此，單季稅後純益仍達7,702萬元、EPS 2.44元，雙雙創下歷史新高紀錄。其中，單季稅後純益季增10%、年增30%，顯示營運動能持續強勁。

2025全年財報方面，營收19.06億元、年增28%，優於同業平均，獲利方面，雖第2季受到新台幣快速升值、匯兌損失影響當季獲利驟七成至1,493萬元，但全年稅後純益仍達2.23億元、年增17%，EPS 7.05元，均寫下歷史新高佳績。

董事會通過2025年預計將配發4.7元股利，包括現金4.5元、股票0.2元，為公司史上最佳配發水準，配發率67%，在適度擴張與回饋股東之間取得平衡，這也是公司第13年配發股利。此外，董事會考量因國際原物料價格高漲，為提高採購競爭力與健全財務體質，也通過將發行可轉換公司債（CB）4億元。

2月營運方面，儘管工作天數受農曆新年、228連假影響，僅14天，為正常月份的一半，但單月營收仍達1.7億元，月減18.59%、年增19.49%。累計前二月營收則為3.79億元、年增41.34%。展望3月營運後市，雖國際銀價持續走高，但客戶維持元月拉貨水準，銅漿出貨的量，預期營運將重返成長軌道。