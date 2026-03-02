快訊

勤凱去全年EPS 7.05元創新高 每股股利4.7元同寫新猷

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
勤凱董事長曾聰乙。圖／本報資料照片
電子材料大廠勤凱（4760）雙財報績優！董事會通過2025年全年財報每股純益（EPS）7.05元，包含去年第4季營收、獲利、每股純益（EPS）均創單季歷史新高，同時決議配發4.7元股利，寫下公司史上單年最佳股利水準。

勤凱去年第4季營運走揚，整體銅膏、銀膏出貨量均持續成長，且客戶滲透率率顯著提高。單季營收5.78億元，獲利方面，原本未估列限制員工新股的費用，後於第4季確認全年EPS應可達7元門檻，約1200餘萬元費用全數於第四季一次認列。儘管如此，單季稅後純益仍達7,702萬元、EPS2.44元，雙雙創下歷史新高紀錄。其中，單季稅後純益季增10%、年增30%，顯示營運動能持續強勁。

2025全年財報方面，營收19.06億元、年增28%，優於同業平均，獲利方面，雖第2季受到新台幣快速升值、匯兌損失影響當季獲利驟七成至1,493萬元，但全年稅後純益仍達2.23億元、年增17%，每股純益7.05元，均寫下歷史新高佳績。

董事會通過2025年預計將配發4.7元股利，包括現金4.5元、股票0.2元，為公司史上最佳配發水準，配發率67%，在適度擴張與回饋股東之間取得平衡，這也是公司第13年配發股利。此外，董事會考量因國際原物料價格高漲，為提高採購競爭力與健全財務體質，也通過將發行可轉換公司債（CB）4億元。

勤凱今日並公布2月營收，儘管工作天數受春節、228連假影響，僅14天，為正常月份的一半，但單月營收仍達1.7億元，月減18.6%、年增19.5%；累計前二月營收3.79億元、年增41.34%。展望3月營運後市，雖國際銀價持續走高，但客戶維持元月拉貨水準，銅漿出貨也增溫，預期營運將重返成長軌道。

股利 財報 營收 每股純益

上詮自結1月單月淨損1,100萬元 EPS -0.11元

上詮（3363）2日達公布注意交易資訊標準，公布2026年1月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損1,100萬元，每股純益-0.11元。2025年第4季歸屬母公司業主淨損2,200萬元，每股純益-0.21元，較前年同期收斂。

長聖營收／2月6,219萬元、年增3.3% 擬配現金3.5元、股票股利0.5元

長聖（6712）2日公布今年2月合併營收6,219萬元，較去年同期成長約3.35%，主要來自CDMO營運動能持續延續。長聖去年全年合併營收10.18億元，年增8.9%；稅後淨利4.29億元，年增16.9%，每股稅後純益（EPS）4.88元，展現穩健獲利能力。

記憶體賺翻了 青雲1月EPS達6.92元、年增1,312%

青雲（5386）2日公告1月稅後純益2.49億元，年增1,303%，1月每股稅後純益（EPS）為6.92元，去年同期EPS為0.49元，年增1,312%。

今年獲利翻倍可期 法人高喊這檔台積電供應鏈上千元

人工智慧（AI）需求強勁，帶動台積電（2330）加速擴產及購買設備需求。法人指出，均華（6640）在sorter具高市占率，加上切入Die bonder應用，看好2026年獲利有機會翻倍，初次評等給予買進，目標價達1,060元。

宜鼎由跌翻紅直衝漲停 記憶體族群點火、大漲逾10%

記憶體族群2日再成盤面焦點，工控記憶體模組廠宜鼎（5289）早盤走弱，但買盤隨即快速進場，股價由跌翻紅一路推升，盤中強勢攻上漲停價 856元並鎖住，單日漲幅逾一成，成為帶動族群人氣的領漲指標。

