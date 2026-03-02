長聖營收／2月6,219萬元、年增3.3% 擬配現金3.5元、股票股利0.5元

長聖（6712）2日公布今年2月合併營收6,219萬元，較去年同期成長約3.35%，主要來自CDMO營運動能持續延續。長聖去年全年合併營收10.18億元，年增8.9%；稅後淨利4.29億元，年增16.9%，每股稅後純益（EPS）4.88元，展現穩健獲利能力。

長聖董事會已決議擬配發現金股利每股3.5元，以2日收盤價150元計，現金殖利率2.3%。董事會並通過並以資本公積轉增資方式配發股票股利每股0.5元，連續五年發放股利，顯示公司在推進新藥研發的同時，仍維持穩健財務體質與股東回饋政策。

長聖持續推進異體 CAR-T 於實體癌治療之臨床開發與法規布局。核心產品 CAR001 已進入臨床試驗 Cohort 5 最高劑量群組，顯示劑量遞增與安全性評估持續推進。長聖表示，CAR001目前應用於轉移性大腸直腸癌（MSS）及惡性多形性膠質母細胞瘤（GBM）、非小細胞肺癌（NSCLC）與三陰性乳癌(TNBC)等實體腫瘤適應症。

在CAR001臨床試驗中，於 Cohort 4 劑量群組之GBM受試個案，治療後追蹤至第196天之影像學評估顯示，腫瘤體積相較治療前縮小約 80.02%。該名受試者於試驗期間未使用TMZ、Avastin或類固醇等標準治療藥物，並於CAR001治療後重返工作崗位。公司表示，上述結果為單一個案觀察資料，仍需進一步累積更多受試者與後續臨床數據加以驗證，惟此觀察顯示異體CAR-T技術於惡性腦瘤族群中具潛在發展價值與後續臨床探索空間。

在神經退化性疾病領域，長聖子公司聖展生技所開發之 dEV-001 外泌體治療帕金森氏症（PD），已於今年1月完成美國FDA Pre-IND Meeting，後續將依FDA建議進行資料補強並規劃提出IND申請，持續推進美國臨床發展。其「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」可攜帶藥物穿透血腦屏障（BBB），並導向受損神經區域，相關研究成果已獲國際期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

此外，EXO001 靶向外泌體平台（in vivo CAR-T 技術），已於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等多種實體癌小鼠模型中完成前臨床驗證，具備可量產、隨取隨用及高生物相容性等優勢。相關研究成果已於今年2月獲國際權威期刊《Advanced Science》接受刊登，並取得多國專利布局，目前正積極推進臨床試驗準備工作。

展望2026年，除持續推進新藥臨床試驗與法規進程外，公司現有 CDMO 業務亦維持穩定成長，提供持續性營收與現金流基礎，強化整體財務穩健度。

在國際布局方面，公司正積極評估異體 CAR-T、EXO001與dEV-001外泌體平台之國際授權與策略合作機會，透過技術授權、共同開發與跨國臨床合作等模式，拓展全球市場布局。授權策略預期將成為中長期價值釋放的重要驅動力。

隨著臨床進展深化、再生醫療法規環境逐步明朗，以及CDMO與國際合作雙引擎推動，公司預期 2026年營運表現可望優於2025年，朝向具備全球競爭力之平台型再生醫療企業穩步邁進。