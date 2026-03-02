聽新聞
應廣1月轉盈每股純益0.76元 雅力特獲利年增107%
微控制器（MCU）廠應廣和雅特力-KY 1月獲利同步攀升，其中，應廣營運轉虧為盈，每股純益0.76元；雅特力-KY歸屬母公司淨利0.29億元，年增107.14%，每股純益0.55元。
隨著市場需求升溫，應廣1月營收攀高至新台幣1.58億元，創上櫃來單月營收新高，月增51%，較去年同期增加230.3%。
應廣1月營運轉虧為盈，自結1月歸屬母公司淨利2241萬元，優於去年同期歸屬母公司淨損531萬元，每股純益0.76元。
雅特力-KY今年1月營收突破2億元關卡，達2.17億元，月增31.75%，年增70.2%；自結1月歸屬母公司淨利0.29億元，年增107.14%，每股純益0.55元。
