穩懋今年來股價大漲8成 自結1月每股賺0.39元

記憶體族群2日再成盤面焦點，工控記憶體模組廠宜鼎（5289）早盤走弱，但買盤隨即快速進場，股價由跌翻紅一路推升，盤中強勢攻上漲停價 856元並鎖住，單日漲幅逾一成，成為帶動族群人氣的領漲指標。

2026-03-02 11:22