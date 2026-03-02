快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

穩懋今年來股價大漲8成 自結1月每股賺0.39元

中央社／ 台北2日電

砷化鎵大廠穩懋近期股價大漲，多次達公布注意交易資訊標準，今天公告自結1月歸屬母公司淨利新台幣1.64億元，相較去年同期虧損約4000萬元轉虧為盈，單月每股賺0.39元。

穩懋近期因搭上光通訊、低軌衛星等熱門題材，股價大漲，今天盤中最高衝上354元，創下近4年新高；終場下跌6.5元，收在331.5元，今年來股價漲幅仍超過8成。

穩懋歷經先前營運谷底，去年第3季起，受惠美系手機大廠新機進入備貨旺季、以及WiFi 7無線網路新規格滲透率提升，營運明顯好轉。穩懋去年第3季單季每股賺2.52元，獲利年增3.66倍。

隨著穩懋策略轉向航太、衛星、基礎建設與AI資料中心等高毛利應用，法人看好隨著產品組合優化，有助穩懋改善獲利結構，提升整體毛利表現。

穩懋 低軌衛星 基礎建設

延伸閱讀

玻纖布最強股？ 南亞、富喬都休息 法人也轉賣 但台玻仍攻漲停

戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停

遠東新利多齊發！三大題材點火大單敲進 盤中爆量一度攻漲停

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

相關新聞

上詮自結1月單月淨損1,100萬元 EPS -0.11元

上詮（3363）2日達公布注意交易資訊標準，公布2026年1月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損1,100萬元，每股純益-0.11元。2025年第4季歸屬母公司業主淨損2,200萬元，每股純益-0.21元，較前年同期收斂。

長聖營收／2月6,219萬元、年增3.3% 擬配現金3.5元、股票股利0.5元

長聖（6712）2日公布今年2月合併營收6,219萬元，較去年同期成長約3.35%，主要來自CDMO營運動能持續延續。長聖去年全年合併營收10.18億元，年增8.9%；稅後淨利4.29億元，年增16.9%，每股稅後純益（EPS）4.88元，展現穩健獲利能力。

記憶體賺翻了 青雲1月EPS達6.92元、年增1,312%

青雲（5386）2日公告1月稅後純益2.49億元，年增1,303%，1月每股稅後純益（EPS）為6.92元，去年同期EPS為0.49元，年增1,312%。

今年獲利翻倍可期 法人高喊這檔台積電供應鏈上千元

人工智慧（AI）需求強勁，帶動台積電（2330）加速擴產及購買設備需求。法人指出，均華（6640）在sorter具高市占率，加上切入Die bonder應用，看好2026年獲利有機會翻倍，初次評等給予買進，目標價達1,060元。

宜鼎由跌翻紅直衝漲停 記憶體族群點火、大漲逾10%

記憶體族群2日再成盤面焦點，工控記憶體模組廠宜鼎（5289）早盤走弱，但買盤隨即快速進場，股價由跌翻紅一路推升，盤中強勢攻上漲停價 856元並鎖住，單日漲幅逾一成，成為帶動族群人氣的領漲指標。

寬宏去年有望賺二股本

寬宏（6596）去年營運表現亮眼，受惠天后江蕙復出演唱會強力挹注，去年前三季每股純益（EPS）已達17.41元，全年獲利有望賺近兩個股本，創下歷史高峰。今年在高獲利基期下，股利政策成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。