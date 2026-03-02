聽新聞
0:00 / 0:00
穩懋今年來股價大漲8成 自結1月每股賺0.39元
砷化鎵大廠穩懋近期股價大漲，多次達公布注意交易資訊標準，今天公告自結1月歸屬母公司淨利新台幣1.64億元，相較去年同期虧損約4000萬元轉虧為盈，單月每股賺0.39元。
穩懋近期因搭上光通訊、低軌衛星等熱門題材，股價大漲，今天盤中最高衝上354元，創下近4年新高；終場下跌6.5元，收在331.5元，今年來股價漲幅仍超過8成。
穩懋歷經先前營運谷底，去年第3季起，受惠美系手機大廠新機進入備貨旺季、以及WiFi 7無線網路新規格滲透率提升，營運明顯好轉。穩懋去年第3季單季每股賺2.52元，獲利年增3.66倍。
隨著穩懋策略轉向航太、衛星、基礎建設與AI資料中心等高毛利應用，法人看好隨著產品組合優化，有助穩懋改善獲利結構，提升整體毛利表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。