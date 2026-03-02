快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年獲利翻倍可期 法人高喊這檔台積電供應鏈上千元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
均華董事長梁又文。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影
均華董事長梁又文。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影

人工智慧（AI）需求強勁，帶動台積電（2330）加速擴產及購買設備需求。法人指出，均華（6640）在sorter具高市占率，加上切入Die bonder應用，看好2026年獲利有機會翻倍，初次評等給予買進，目標價達1,060元。

大型投顧法人分析，隨製程微縮成本高漲、物理極限逼近，晶片效能提升不再只靠製程節點，而轉向透過封裝整合更多晶片及組件，滿足AI、高速運算等先進系統的巨量資料傳輸需求。

以應用需求趨勢來看，AI推升伺服器、高階晶片及先進封裝需求，觀察全球先進封裝競爭態勢，前六大半導體廠囊括超過80%先進封裝產能，目前主要以CoWoS為主，同時持續開發CoPoS、CoWoP、SoIC等因應不同封裝規格的先進封裝技術。

其中，CoPoS為下一代面板級封裝技術，結合CoWoS與FOPLP優勢，捨棄原本傳統的圓形晶圓，直接將晶片排列於大型方形面板基板上，大幅提升有效利率面積，預計2028年量產，均華除為CoWoS供應鏈，預期將切入下代 CoPoS供應。

法人表示，均華成功切入台積電CoWoS及SoIC供應鏈，先進封裝比重已達85%，產品組合中，Sorter約占70%、Die Bonder占20%、其他含維修占10%。

此外，蘋果即將導入WMCM封裝，均華主要供應Sorter，預計2026年第1季底有望開始放量，至第3季底前將完成5萬片產能建構需求。

法人認為，大型雲端服務供應商（CSP）大幅上修資本支出，將帶動AI晶片產能更加緊俏，台積電積極加速擴產及購買設備需求，均華供應的sorter市占率高於95%，將是主要受惠廠商之一。

均華已成功切入Die bonder應用，法人估計，每台Die Bonder平均單價明顯高於Sorter，目前主要貢獻封測廠，隨台積電下放CoW段給封測廠廠及oS 段採用率上升，看好今年Die Bonder貢獻量有望大幅提升。

延伸閱讀

台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

志聖受惠AI需求 法人看今年獲利有望成長近倍

長興台特化 動能強

相關新聞

今年獲利翻倍可期 法人高喊這檔台積電供應鏈上千元

人工智慧（AI）需求強勁，帶動台積電（2330）加速擴產及購買設備需求。法人指出，均華（6640）在sorter具高市占率，加上切入Die bonder應用，看好2026年獲利有機會翻倍，初次評等給予買進，目標價達1,060元。

宜鼎由跌翻紅直衝漲停 記憶體族群點火、大漲逾10%

記憶體族群2日再成盤面焦點，工控記憶體模組廠宜鼎（5289）早盤走弱，但買盤隨即快速進場，股價由跌翻紅一路推升，盤中強勢攻上漲停價 856元並鎖住，單日漲幅逾一成，成為帶動族群人氣的領漲指標。

寬宏去年有望賺二股本

寬宏（6596）去年營運表現亮眼，受惠天后江蕙復出演唱會強力挹注，去年前三季每股純益（EPS）已達17.41元，全年獲利有望賺近兩個股本，創下歷史高峰。今年在高獲利基期下，股利政策成為市場關注焦點。

高端新疫苗爭取星國上市

高端疫苗（6547）昨（1）日公告，該公司開發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen），已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交新藥審查（NDA）申請，新加坡將成為繼台灣及越南之後，高端疫苗將爭取的第三個腸病毒71型疫苗市場。

櫃買業績秀 18家暖身

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2025年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月12日、20日、23日、25日、26日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

友霖新藥授權美國銷售

上櫃生技股友霖（4166）昨（1）日宣布，已與全球前十名學名藥製藥企業Cipla/Invagen Pharmaceuticals Inc. 正式簽署美國商業代理合約，授權Cipla於美國市場銷售友霖自行開發的Tofacitinib XR （11mg / 22mg）長效口服緩釋劑型學名藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。