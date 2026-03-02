宜鼎由跌翻紅直衝漲停 記憶體族群點火、大漲逾10%

記憶體族群2日再成盤面焦點，工控記憶體模組廠宜鼎（5289）早盤走弱，但買盤隨即快速進場，股價由跌翻紅一路推升，盤中強勢攻上漲停價 856元並鎖住，單日漲幅逾一成，成為帶動族群人氣的領漲指標。

宜鼎今以 763元開出後，早盤低點約 751元，不久即出現明顯承接力道，股價迅速收復失土並翻紅，追價買盤接力推升至漲停。以昨收 779元計算，漲停等同上漲 77元、漲幅約 9.9%，盤中鎖死漲停也反映資金集中火力在強勢股。

市場解讀，近期資金輪動加速，記憶體相關題材在買盤回流下熱度升溫；宜鼎主力產品聚焦工控、嵌入式與邊緣運算等應用，市場對後續需求延續性仍偏正向，使其成為資金率先點火的標的。隨領頭股亮燈，族群追價氛圍同步轉強，短線仍有機會延續偏多走勢。