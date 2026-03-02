快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

聚界潔能將申請創新板上市 第4季提申請 實現亞太第一核融合 IPO 目標

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國內唯一核融合公司聚界潔能2日表示，最快今年底前有機會申請台灣創新板上市，實現亞太第一家核融合公司IPO目標。聚界潔能公司發展全球最小的核融合系統雖然仍持續在開發階段，但是該公司另一項產品─核能教育系統Alpha-E業績將由去年新台幣1.5億元提升至今年4億元以上，目標明年挑戰50億元規模。

台灣聚界潔能董事長谷月涵表示，核融合發展在國際上仍有多項技術挑戰尚待克服，但是自今年起已有海外企業將進入資本市場，聚界潔能公司也正在評估在美國與台灣兩地擇優掛牌上市。根據公司內部規劃，由於台灣創新板上市門檻相對彈性，聚界傾向優先選擇在台灣掛牌，目前已在接洽輔導券商，最快今年底前提出申請。

聚界潔能公司表示，該公司發展全球最小的核融合系統，雖然仍需較長時間實現商業化，但是公司的Alpha-E去年在世界各學術機構已賣出20台，今年銷售目標50台，業績將由1.5億元提升4億元以上，明年挑戰50億元，不僅成為全球第一家核融合公司產生現金流的例子， 最快也有機會成為亞太地區第一家核融合IPO的企業。

台灣聚界潔能公司執行長黃心懋表示，今年除了啟動在台灣的IPO計畫之外，公司也正在進行兩大計畫，首先是與半導體業合資成立新公司，由聚界提供核融合實驗經驗與系統架構設計，半導體廠商負責高階製造與核心元件供應，共同開發下一代核融合設備，新公司將在台灣成立「超級核融合實驗室」，結合導體製造、高階材料與AI感測系統，未來可技術與整廠輸出到日本、中東及東南亞等地區。

其次，聚界潔能也積極推動台日技術整合。日本在基礎材料與理論科學領域具深厚優勢，台灣在工程實踐與供應鏈整合具備實力。黃心懋表示，全球核融合產業每年吸引30~50億美元資金投入，主要用於設備供應鏈及實驗和研發的過程，聚界希望今年起能結合日本學界的理論基礎與台灣工程技術共組聯盟，爭取每年3至5億美元的資金進行技術開發。

黃心懋指出，台灣發展核融合技術上其實具備多項工程優勢，其中先進材料、電源供應器、及電漿控制與診斷是最重要的三大門檻。在先進材料方面，聚界正與清華材料科學工程系特聘研究講座教授葉均蔚合作，利用他的高熵合金技術建立高達3,000度所需的電極材料。另外，聚界也將結合台灣半導體業相當成熟的電漿控制、及電源供應技術，做為核融合技術開發的必要技術。

資本市場 電源供應器 日本

延伸閱讀

大陸兩會倒數 GDP 增長目標聚焦

黃仁勳唱旺太空AI帶動散熱需求 建準拿下NASA認證並參與太空計畫

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

半導體先進製程多元需求增 創控、家登家碩、京鼎沾光

相關新聞

寬宏去年有望賺二股本

寬宏（6596）去年營運表現亮眼，受惠天后江蕙復出演唱會強力挹注，去年前三季每股純益（EPS）已達17.41元，全年獲利有望賺近兩個股本，創下歷史高峰。今年在高獲利基期下，股利政策成為市場關注焦點。

高端新疫苗爭取星國上市

高端疫苗（6547）昨（1）日公告，該公司開發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen），已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交新藥審查（NDA）申請，新加坡將成為繼台灣及越南之後，高端疫苗將爭取的第三個腸病毒71型疫苗市場。

櫃買業績秀 18家暖身

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2025年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月12日、20日、23日、25日、26日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

友霖新藥授權美國銷售

上櫃生技股友霖（4166）昨（1）日宣布，已與全球前十名學名藥製藥企業Cipla/Invagen Pharmaceuticals Inc. 正式簽署美國商業代理合約，授權Cipla於美國市場銷售友霖自行開發的Tofacitinib XR （11mg / 22mg）長效口服緩釋劑型學名藥。

宣導 ETF 收益平準金機制

近年來臺灣ETF市場規模持續攀升，商品類型與投資策略日益多元，收益分配機制與資訊透明度亦成為市場關注議題。收益平準金機制是為因應ETF於配息前出現大額申購、基金規模短期快速擴張時，避免原投資人產生配息稀釋情形而設計的會計機制，其目的在於維持收益分配公平性，而非創造額外收益。

聚和屏科新廠 16日動土

化工大廠聚和（6509）將於3月16日舉行屏東科學園區一期新廠區動土，布局生物緩衝劑等新生產線，預計2027年底完工、2028年初投產，將可為營運增添成長新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。