聚界潔能將申請創新板上市 第4季提申請 實現亞太第一核融合 IPO 目標

國內唯一核融合公司聚界潔能2日表示，最快今年底前有機會申請台灣創新板上市，實現亞太第一家核融合公司IPO目標。聚界潔能公司發展全球最小的核融合系統雖然仍持續在開發階段，但是該公司另一項產品─核能教育系統Alpha-E業績將由去年新台幣1.5億元提升至今年4億元以上，目標明年挑戰50億元規模。

台灣聚界潔能董事長谷月涵表示，核融合發展在國際上仍有多項技術挑戰尚待克服，但是自今年起已有海外企業將進入資本市場，聚界潔能公司也正在評估在美國與台灣兩地擇優掛牌上市。根據公司內部規劃，由於台灣創新板上市門檻相對彈性，聚界傾向優先選擇在台灣掛牌，目前已在接洽輔導券商，最快今年底前提出申請。

聚界潔能公司表示，該公司發展全球最小的核融合系統，雖然仍需較長時間實現商業化，但是公司的Alpha-E去年在世界各學術機構已賣出20台，今年銷售目標50台，業績將由1.5億元提升4億元以上，明年挑戰50億元，不僅成為全球第一家核融合公司產生現金流的例子， 最快也有機會成為亞太地區第一家核融合IPO的企業。

台灣聚界潔能公司執行長黃心懋表示，今年除了啟動在台灣的IPO計畫之外，公司也正在進行兩大計畫，首先是與半導體業合資成立新公司，由聚界提供核融合實驗經驗與系統架構設計，半導體廠商負責高階製造與核心元件供應，共同開發下一代核融合設備，新公司將在台灣成立「超級核融合實驗室」，結合導體製造、高階材料與AI感測系統，未來可技術與整廠輸出到日本、中東及東南亞等地區。

其次，聚界潔能也積極推動台日技術整合。日本在基礎材料與理論科學領域具深厚優勢，台灣在工程實踐與供應鏈整合具備實力。黃心懋表示，全球核融合產業每年吸引30~50億美元資金投入，主要用於設備供應鏈及實驗和研發的過程，聚界希望今年起能結合日本學界的理論基礎與台灣工程技術共組聯盟，爭取每年3至5億美元的資金進行技術開發。

黃心懋指出，台灣發展核融合技術上其實具備多項工程優勢，其中先進材料、電源供應器、及電漿控制與診斷是最重要的三大門檻。在先進材料方面，聚界正與清華材料科學工程系特聘研究講座教授葉均蔚合作，利用他的高熵合金技術建立高達3,000度所需的電極材料。另外，聚界也將結合台灣半導體業相當成熟的電漿控制、及電源供應技術，做為核融合技術開發的必要技術。