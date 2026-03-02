聚和屏科新廠 16日動土

化工大廠聚和（6509）將於3月16日舉行屏東科學園區一期新廠區動土，布局生物緩衝劑等新生產線，預計2027年底完工、2028年初投產，將可為營運增添成長新動能。

公司指出，為因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢，以及在重視企業社會責任的使命下，積極著手減廢與節能以符合ESG趨勢的產品製程技術，擬於屏東科學園區擴建新廠。

去年9月完成現金增資後，聚和計劃投入35億元打造屏東科學園區一期新廠區（占地約6公頃），敲定3月16日舉行動土典禮，力拚2027年底完工、2028年投產。

聚和準備引進全新綠色製程技術開發，可提高製程反應效率、降低能源耗用量，創造出符合全球趨勢、客戶規範、實現公司永續競爭力的廠區。根據研調機構Marketresearch.biz報告指出，全球生物緩衝劑市場規模預計將從2022年的7.54億美元增至2032年的18.59億美元左右。