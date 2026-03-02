聽新聞
0:00 / 0:00
宣導 ETF 收益平準金機制
近年來臺灣ETF市場規模持續攀升，商品類型與投資策略日益多元，收益分配機制與資訊透明度亦成為市場關注議題。收益平準金機制是為因應ETF於配息前出現大額申購、基金規模短期快速擴張時，避免原投資人產生配息稀釋情形而設計的會計機制，其目的在於維持收益分配公平性，而非創造額外收益。
透過此項制度，可減少因申購時點差異所產生之分配落差，確保不同時點進場的投資人權益受到合理保障。
為防範收益平準金遭不當運用，主管機關已明確規範ETF應優先分配股利、利息及已實現資本利得等實際投資收益，僅於符合一定條件下才能動用收益平準金，並納入內部控制制度管理，另投信投顧公會已發布相關實務指引並列舉違規態樣，以利業者遵循。
櫃買中心將持續宣導ETF收益平準金機制，協助投資人正確認識收益分配來源與運作原理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。