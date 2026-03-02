宣導 ETF 收益平準金機制

近年來臺灣ETF市場規模持續攀升，商品類型與投資策略日益多元，收益分配機制與資訊透明度亦成為市場關注議題。收益平準金機制是為因應ETF於配息前出現大額申購、基金規模短期快速擴張時，避免原投資人產生配息稀釋情形而設計的會計機制，其目的在於維持收益分配公平性，而非創造額外收益。

透過此項制度，可減少因申購時點差異所產生之分配落差，確保不同時點進場的投資人權益受到合理保障。

為防範收益平準金遭不當運用，主管機關已明確規範ETF應優先分配股利、利息及已實現資本利得等實際投資收益，僅於符合一定條件下才能動用收益平準金，並納入內部控制制度管理，另投信投顧公會已發布相關實務指引並列舉違規態樣，以利業者遵循。

櫃買中心將持續宣導ETF收益平準金機制，協助投資人正確認識收益分配來源與運作原理。