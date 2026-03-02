櫃買業績秀 18家暖身

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2025年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月12日、20日、23日、25日、26日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，櫃買中心指出，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「先進封裝供應鏈」、「AI智慧物聯網」、「資安與金融科技」、「櫃買新星」、「半導體與生技」及「AI先進封測」等，與會公司包含新應材（4749）、家登、普萊德、神準、崴寶、安碁資訊、倍力、元大期、博盛半導體、竣邦-KY、昶瑞機電、力旺、太醫、大樹、大學光、旺矽、宜鼎、群翊等，共邀請18家上櫃公司參與。

櫃買中心表示，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。

投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）。