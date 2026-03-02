寬宏去年有望賺二股本

寬宏（6596）去年營運表現亮眼，受惠天后江蕙復出演唱會強力挹注，去年前三季每股純益（EPS）已達17.41元，全年獲利有望賺近兩個股本，創下歷史高峰。今年在高獲利基期下，股利政策成為市場關注焦點。

寬宏去年一連舉辦23場江蕙演唱會，場場秒殺，帶動票房與周邊效益同步放大，加上首度引進《悲慘世界》紀念版音樂會，以及多檔大型演唱會與音樂劇接力登場，推升整體營運動能。法人預估，寬宏2025年營收達30.89億元，年增78.67%，全年獲利可望挑戰賺兩個股本。

法人進一步指出，寬宏向來配息大方，前年也超額配息，預計在9日的財報公布後，股利政策將成為市場焦點，在獲利大幅成長支撐下，現金殖利率表現值得期待。

專家指出，演唱會經濟近兩年持續升溫，疫後民眾對實體娛樂活動需求強勁，加上國際巨星巡演回流亞洲，帶動票房規模擴大。寬宏長期深耕場館協調與藝人合作資源，在大型演唱會與國際音樂劇引進方面具備經驗優勢。

展望今年，寬宏藝術首季營運亦表現不俗，春節期間加開江蕙演唱會五場，接下來還有3月經典音樂劇《歌劇魅影》全台巡演、藥師寺寬邦 10 週年世界巡演、戴佩妮「雙生火焰」高雄巨蛋演唱會、周蕙台北小巨蛋演唱會等。

寬宏表示，未來會持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動，深化藝文布局。