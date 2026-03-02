快訊

寬宏去年有望賺二股本

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

寬宏（6596）去年營運表現亮眼，受惠天后江蕙復出演唱會強力挹注，去年前三季每股純益（EPS）已達17.41元，全年獲利有望賺近兩個股本，創下歷史高峰。今年在高獲利基期下，股利政策成為市場關注焦點。

寬宏去年一連舉辦23場江蕙演唱會，場場秒殺，帶動票房與周邊效益同步放大，加上首度引進《悲慘世界》紀念版音樂會，以及多檔大型演唱會與音樂劇接力登場，推升整體營運動能。法人預估，寬宏2025年營收達30.89億元，年增78.67%，全年獲利可望挑戰賺兩個股本。

法人進一步指出，寬宏向來配息大方，前年也超額配息，預計在9日的財報公布後，股利政策將成為市場焦點，在獲利大幅成長支撐下，現金殖利率表現值得期待。

專家指出，演唱會經濟近兩年持續升溫，疫後民眾對實體娛樂活動需求強勁，加上國際巨星巡演回流亞洲，帶動票房規模擴大。寬宏長期深耕場館協調與藝人合作資源，在大型演唱會與國際音樂劇引進方面具備經驗優勢。

展望今年，寬宏藝術首季營運亦表現不俗，春節期間加開江蕙演唱會五場，接下來還有3月經典音樂劇《歌劇魅影》全台巡演、藥師寺寬邦 10 週年世界巡演、戴佩妮「雙生火焰」高雄巨蛋演唱會、周蕙台北小巨蛋演唱會等。

寬宏表示，未來會持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動，深化藝文布局。

江蕙 戴佩妮 音樂劇

相關新聞

高端新疫苗爭取星國上市

高端疫苗（6547）昨（1）日公告，該公司開發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen），已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交新藥審查（NDA）申請，新加坡將成為繼台灣及越南之後，高端疫苗將爭取的第三個腸病毒71型疫苗市場。

櫃買業績秀 18家暖身

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2025年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月12日、20日、23日、25日、26日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

友霖新藥授權美國銷售

上櫃生技股友霖（4166）昨（1）日宣布，已與全球前十名學名藥製藥企業Cipla/Invagen Pharmaceuticals Inc. 正式簽署美國商業代理合約，授權Cipla於美國市場銷售友霖自行開發的Tofacitinib XR （11mg / 22mg）長效口服緩釋劑型學名藥。

宣導 ETF 收益平準金機制

近年來臺灣ETF市場規模持續攀升，商品類型與投資策略日益多元，收益分配機制與資訊透明度亦成為市場關注議題。收益平準金機制是為因應ETF於配息前出現大額申購、基金規模短期快速擴張時，避免原投資人產生配息稀釋情形而設計的會計機制，其目的在於維持收益分配公平性，而非創造額外收益。

聚和屏科新廠 16日動土

化工大廠聚和（6509）將於3月16日舉行屏東科學園區一期新廠區動土，布局生物緩衝劑等新生產線，預計2027年底完工、2028年初投產，將可為營運增添成長新動能。

