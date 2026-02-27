普萊德財報／2025年獲利5.2億元 每股純益8.32元創次高

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌普萊德科技（6263）公布2025年度財報，合併營收為18.84億元，連續第五年創歷史新高，毛利率46.7%，低於2024年的47%，稅後純益為5.2億元，年減3.3%，每股純益為8.32元，創歷史次高。2026年將持續擴大AIoT、雲端網路、工業物聯網與智慧城市網路基礎建設布局，推動營運成長。

普萊德表示，近年全面整合綠色行銷與數位推廣策略，深化國際品牌價值，積極參與歐、美、亞洲各大資通訊與工業網路專業科技展，發表 AIoT智慧應用與IIoT工業物聯網完整解決方案，強化普萊德於智慧網路基礎建設的專業品牌形象，促進營收成長動能。

同時，普萊德持續投入研發創新，普萊德表示，擴大布局AIoT、雲端網路、工業物聯網與智慧城市網路基礎建設，推出CloudNMS雲端化跨域網路管理平台、AI資料中心網路解決方案、多埠10Gbps軌道交通網路交換器、全系列工業級室內型與戶外用Wi-Fi 7 AP以及HaLow無線傳輸設備等等，滿足公有雲、私有雲與地端網路高頻寬、資訊安全、AI智慧管理以及節能減碳的應用需求，加速智慧城市、智慧交通、工業自動化與製造領域的網路部署。

此外，聚焦ESG、節能與智慧連網技術創新，普萊德指出，工業級車載5G NR無線閘道器、彩色觸控LCD扁平式網管型交換器、再生能源供電10G光纖PoE網管交換器更榮獲《2026台灣精品獎》肯定，提昇差異化競爭優勢。

近年普萊德也穩健推動企業永續發展，普萊德將永續治理深度融入企業營運，同時攜手客戶、供應商及各界利害關係人共同推動氣候治理、生態永續與社會共融，擴大正向社會影響力。

普萊德 AI

