威力德2025年 EPS 4.64元 派息4.1元

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導

威力德（7713）昨（26）日公告去年財報，2025年全年合併營收11.09億元，年增11.92%；營業利益2.61億元，年增21.99%；稅後純益2.09億元，年增22.53%，皆達雙位數成長，全年EPS 4.64元，創下新高水準。

威力德董事會同時通過盈餘分配案，將配發現金股利每股4.1元，配發率約88.36%。以昨日收盤參考價69.9元計，現金殖利率5.87%。

威力德表示，2025年受惠於基層醫療檢驗需求穩定成長，進而推升試劑出貨量，以及醫療資訊服務（LIS）系統導入效益逐步發酵，帶動營運規模與獲利同步成長。

從單季表現來看，去年年第4季合併營收2.95億元，年成長19.07%，為同期新高，單季營業利益7,404萬元，年增47.51%，稅後淨利5,774萬元，年增43.62%，每股純益1.27元，為歷史次高。

威力德2025年全年毛利率33.44%、營業利益率23.55%與稅後淨利率18.80%，與2024年相較分別成長1.53、1.94與1.63個百分點，繳出三率三升佳績。其中，醫療資訊服務營收提升，加上試劑與資訊整合銷售綜效，帶動毛利結構持續優化。

