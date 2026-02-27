快訊

是方2026年獲利拚增兩位數

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信暨IDC營運商是方（6561）2025年三率（毛利率、盈利率、淨利率）三升，營收、獲利創下新高，董事長邵泓嘉看好，隨著IDC及雲端服務持續成長，2026年可望維持「三率三升」走勢，營收、獲利力拚二位數成長，再創新高。

是方去年啟用聯雲機房（LY2），目前簽約銷售率約七到八成，進駐率約六成，由於LY2的載重、散熱、電力均適合AI資料中心用，已經有大型雲端營運商進駐，是方則維持惜售態度，要引進高含金量客戶，不僅租用IDC空間，更要採用是方網路、國際交換及雲端服務。

是方已是東亞數位匯流、雲端及AI算力應用中心，全球市值前十大企業中，有一半為是方的客戶。

邵泓嘉表示，是方打造AI及雲端一站購足服務，讓客戶拎包入住。邵泓嘉預告，最快今年上半年就會公布新AI資料中心的投資計畫。

是方總經理劉耀元表示，隨著LY2銷售及客戶進駐，預估2028年至2029年將全部認列營收貢獻，同時觀察AI需求強勁，是方也密切規劃新增第四座資料中心。

近年是方營收、獲利持續成長之際，產品結構及獲利率更大不同，毛利率最低的語音服務降至最低水準，僅1.2%，毛利率最高的IDC及雲端服務貢獻營收比重持續提升，分別來到45%及16.5%，較2024年的39%、15.8%明顯提升。

是方已公布2025年財報，受惠LY2機房加入，推升營收、獲利創新高，每股純益15.75元。是方採半年配息制，去年下半年每股配發7.6元現金股利，加計上半年每股發6.6元現金股利，2025年共配發每股14.2元現金股利，盈餘分配率維持九成。

雲端服務 營收 AI

