星亞財報／2025年每股賺4.22元寫新高 擬配息1.5元、殖利率3.51%

星亞（7753）25日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司業主淨利9,815萬元，年增24.74%，每股純益4.22元，創新高。

星亞2025年第4季歸屬母公司業主淨利2,477.5萬元，季減約15.10%，年增23.88%，每股純益0.99元。董事會並決議每股配發現金股利1.5元，以26日收盤價42.70元計算，現金殖利率約3.51%。

星亞2025年全年營收8.73億元，年增9.51%；營業毛利2.96億元，毛利率33.87%，年增1.34個百分點，展現產品組合優化與成本控管成效。去年營業利益1.14億元，年增幅40.55%。儘管第4季受到季節性因素影響，單季營收回落至2.01億元，季減17.21%，但獲利表現仍較同期顯著成長。

財務結構方面，截至2025年年底，星亞總資產為8.96億元，期末歸屬於母公司業主權益為5.51億元，較前一年度的3.36億元大幅成長，顯示財務體質持續轉強。星亞近年積極布局顯示科技應用，隨營收規模擴大與營運效率提升，帶動獲利創下亮眼成績。