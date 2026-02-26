快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

星亞財報／2025年每股賺4.22元寫新高 擬配息1.5元、殖利率3.51%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

星亞（7753）25日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司業主淨利9,815萬元，年增24.74%，每股純益4.22元，創新高。

星亞2025年第4季歸屬母公司業主淨利2,477.5萬元，季減約15.10%，年增23.88%，每股純益0.99元。董事會並決議每股配發現金股利1.5元，以26日收盤價42.70元計算，現金殖利率約3.51%。

星亞2025年全年營收8.73億元，年增9.51%；營業毛利2.96億元，毛利率33.87%，年增1.34個百分點，展現產品組合優化與成本控管成效。去年營業利益1.14億元，年增幅40.55%。儘管第4季受到季節性因素影響，單季營收回落至2.01億元，季減17.21%，但獲利表現仍較同期顯著成長。

財務結構方面，截至2025年年底，星亞總資產為8.96億元，期末歸屬於母公司業主權益為5.51億元，較前一年度的3.36億元大幅成長，顯示財務體質持續轉強。星亞近年積極布局顯示科技應用，隨營收規模擴大與營運效率提升，帶動獲利創下亮眼成績。

營收 每股純益

延伸閱讀

00919這季配到0.6元應是較合理數字！存股哥：主要00878已率先升息

華固2025年賺逾一股本

00919配息多少才合理？知美試算：3月至少配0.54元起跳才算及格

存股哥00878、00919、0056持有「月月配」三本柱！逾300張心得：信仰永不改變

相關新聞

銳澤去年每股純益8.72元、年增18％ 擬每股配息7元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公告，去年全年合併營收達25.6億元，年增31％。全年稅後純益達3億元，年增2...

富喬加碼泰國 新廠明年量產

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（25）日召開董事會，通過對富喬工業（泰國）有限公司投資31億元設立玻纖布廠資本...

揚秦去年EPS 6.44元 發6元股利

揚秦（2755）昨（25）日董事會通過2025年第4季財報，去年全年營收、獲利均創股票上櫃以來新高紀錄，每股稅後純益6....

是方2025年每股賺15.68元

是方電訊（6561）董事會昨（25）日通過去年財報，2025年每股純益15.68元，改寫新猷，連續四年大賺超過一個股本，...

群聯目標價 大摩喊1,800元

外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND晶片需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型固態硬碟（SSD）...

聯一光2025年拚兩位數成長

聯一光（3441）董事長陳忠政表示，受惠醫療、無人機及車載等應用需求持續增長，且與歐洲光學大廠合作為今年營運帶來新機會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。