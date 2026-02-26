櫃買3/12起舉辦業績發表會 18家企業參與
櫃買中心表示，配合上櫃公司2025年度財報陸續公告，自3月12日起規劃6場櫃買市場業績發表會，主題分別為「先進封裝供應鏈」、「AI智慧物聯網」、「資安與金融科技」、「櫃買新星」、「半導體與生技」及「AI先進封測」等，共18家上櫃公司參與。
櫃買中心今天發出新聞稿指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等主題。
3月12日「先進封裝供應鏈」與會公司包含新應材、家登。3月20日主題為「AI智慧物聯網」，與會公司包含普萊德、神準、崴寶。
3月23日主題為「資安與金融科技」，與會公司包含安碁資訊、倍力、元大期。3月25日主題為「櫃買新星」，與會公司包含博盛半導體、竣邦-KY、昶瑞機電。
3月26日主題為「半導體與生技」，與會公司包含力旺電子、太平洋醫、大樹、大學光學；3月30日主題為「AI先進封測」，與會公司包含旺矽科技、宜鼎、群翊。
