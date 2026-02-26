上詮財報／2025年第4季轉虧 全年獲利0.16億元、每股賺0.16元

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊廠上詮（3363）26日公告去年財報，2025年第4季歸屬於母公司業主淨損約0.22億元，第4季每股盈餘為-0.21元，2025年全年歸屬於母公司業主淨利約0.16億元、每股盈餘0.16元。同時公司公告決議辦理私募籌措資金，以不超過10,000張為限。

同時上詮也公告股東會召開日期為115年5月28日，股東會召開地點為新竹市科學園區工業東二路1號，召集事項包含修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案、修正「背書保證作業程序」部分條文案以及本公司擬辦理私募普通股案，停止過戶起始日期為115年3月30日，停止過戶截止日期為115年5月28日。

股東會 停止過戶

