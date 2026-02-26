安碁資訊去年 EPS 達10.22元 賺逾一個股本

資安服務廠商安碁資訊（6690）通過2025年度合併財務報表，全年度營收2,431,957仟元，創歷史新高，營業淨利363,814仟元；稅後純益306,685仟元；每股稅後盈餘（EPS）為10.22元，獲利超過一個股本、現金股利逐年增加，董事會通過擬配發每股現金股利9.0元，股東會預計將在5月27日舉行。

安碁資訊114年整體營收及獲利仍維持雙位數成長，全年合併營收較去年成長13.3%，依據資策會產業研究所（MIC）發布2023-2027台灣資安產業產值數據，預測2025成長12.3%，2026年增成長10.8%，安碁資訊的成長率優於產業平均預測。從營收結構來看，資訊安全委外監控（SOC）、營運不中斷（資料中心、算力中心）以及資訊安全檢測三大服務為主要營收來源；在產業營收結構上，政府與金融產業為主要貢獻來源，展現穩定且領先的市場地位。其中，政府單位客戶數年增19%，製造業與中小企業客戶數年增17.6%，成為最具成長動能的核心產業族群，相關營收也大幅提升23.4%，成長表現亮眼。此一趨勢顯示，資安服務的導入已成為各產業強化營運韌性與風險控管的重要投資。

子公司宏碁雲架構（Acer eDC）114年持續專注微軟Azure Security的專案開發，並在Cloud SOC服務上與安碁資訊整合，透過「One Team」技術維運與業務銷售協作模式，已成功取得數個指標型專案。無論在地端日誌上雲或是混合雲環境的雲端整合，One Team維運架構已建立差異化，安碁資訊已經是雲端服務市場上唯一具備雲地整合的資安維運服務商（MSSP）。

此外，宏碁雲架構率先推出在Cloud SOC上的Agentic AI代理人方案「安答系統」，透過模型蒸餾技術與自建維運知識資料庫，提供客戶最迅速以及AI應對，目前安答系統已布局在Cloud SOC 7x24維運流程，未來將導入雲端資安健診的問題改善，扮演最佳化教練角色。

展望今年，安碁資訊總經理吳乙南表示：營收成長動能以「AI對應方案」和「雲端服務相關解決方案」做為營收成長的雙箭頭，並透過SI業務的擴大銷售規模，結合SOC以及營運不中斷服務，形成營收貢獻的3大支柱。同時，在 AI布局方面，成立專責PMO單位，聚焦AI治理、架構與應用三大主軸，推動技術內化與商業化。技術團隊導入生成式 AI（GPT）強化情資查找與威脅獵捕效率，同步建立AI風險管理與標準化流程，兼顧創新與合規。

為提升運營效率，強化市場領先地位，吳乙南強調：在SOC研發上，公司運用AI監測技術，針對可疑帳號與異常通訊行為進行即時辨識，提升主動預警與防禦能力。

在檢測服務優化方面，導入AI結合自動化，經初步測試驗證顯示，主機弱點掃描人力投入降低達50%；網頁弱點掃描與滲透測試整體效率提升近30%，後續將全面擴大實施範圍，加速專案承接量能，進一步提升毛利貢獻與營運動能。在顧問服務應用上，導入以LLM為核心的ISMS助手，快速產出一至三階文件初稿，讓顧問專注於高價值改善建議，提升交付效率與附加價值。

安碁資訊自成立以來始終以「資訊安全守護者」為發展願景，持續因應駭客攻擊手法的快速變化，縱使技術已經到了「AI應對AI」的新階段，但攻擊手法仍不脫離勒索軟體、惡意程式以及DDoS攻擊等主要模式，未來，安碁資訊將持續深化資安防護布局，以更完整的解決方案協助客戶提升韌性，透過穩健的成長獲利，在新年度創造更大的營收規模。