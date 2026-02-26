雅特力連續漲勢猛 盤中攻上漲停

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）近期股價漲勢猛，26日盤中股價再度攻上漲停。

雅特力主攻32位元微控制器（MCU）業務，2025年營收為16.66億元，年增2％，每股純益為2.08元。智原總經理暨雅特力董事長王國雍先前表示，雅特力今年展望正向，預期無人機、電競等主要應用都將大幅成長。

雅特力的產品主攻中高階產品領域，主要用於行業應用、工業／馬達控制，及無人機等消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，進入車用MCU領域。目前雅特力的各種車輛應用相關業績，合計約已超過一成比重。

雅特力也將研發重心轉向邊緣AI相關開發，該公司日前提到，正在開發內建NPU的AI MCU。