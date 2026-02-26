快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

雅特力連續漲勢猛 盤中攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
智原總經理暨雅特力董事長王國雍。圖／聯合報系資料照片
智原總經理暨雅特力董事長王國雍。圖／聯合報系資料照片

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）近期股價漲勢猛，26日盤中股價再度攻上漲停。

雅特力主攻32位元微控制器（MCU）業務，2025年營收為16.66億元，年增2％，每股純益為2.08元。智原總經理暨雅特力董事長王國雍先前表示，雅特力今年展望正向，預期無人機、電競等主要應用都將大幅成長。

雅特力的產品主攻中高階產品領域，主要用於行業應用、工業／馬達控制，及無人機等消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，進入車用MCU領域。目前雅特力的各種車輛應用相關業績，合計約已超過一成比重。

雅特力也將研發重心轉向邊緣AI相關開發，該公司日前提到，正在開發內建NPU的AI MCU。

特力 無人機 智原

延伸閱讀

達發早盤漲勢猛 觸及漲停

俄烏戰火4周年╱從AI到星鏈 無人機重塑現代戰場

資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

相關新聞

銳澤去年每股純益8.72元、年增18％ 擬每股配息7元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公告，去年全年合併營收達25.6億元，年增31％。全年稅後純益達3億元，年增2...

富喬加碼泰國 新廠明年量產

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（25）日召開董事會，通過對富喬工業（泰國）有限公司投資31億元設立玻纖布廠資本...

揚秦去年EPS 6.44元 發6元股利

揚秦（2755）昨（25）日董事會通過2025年第4季財報，去年全年營收、獲利均創股票上櫃以來新高紀錄，每股稅後純益6....

是方2025年每股賺15.68元

是方電訊（6561）董事會昨（25）日通過去年財報，2025年每股純益15.68元，改寫新猷，連續四年大賺超過一個股本，...

群聯目標價 大摩喊1,800元

外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND晶片需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型固態硬碟（SSD）...

聯一光2025年拚兩位數成長

聯一光（3441）董事長陳忠政表示，受惠醫療、無人機及車載等應用需求持續增長，且與歐洲光學大廠合作為今年營運帶來新機會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。