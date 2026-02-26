快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

銳澤去年每股純益8.72元、年增18％ 擬每股配息7元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤去年每股純益8.72元，年增18％，為歷史次高，擬每股配息7元澤實業。圖／本報系資料照片
銳澤去年每股純益8.72元，年增18％，為歷史次高，擬每股配息7元澤實業。圖／本報系資料照片

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公告，去年全年合併營收達25.6億元，年增31％。全年稅後純益達3億元，年增26％，整體獲利表現創歷年次高，每股純益達8.72元，年增18％。

銳澤表示，受惠台灣半導體、記憶體等產業客戶持續推動新廠擴建計畫，加上公司積極深耕主系統及二次配工程業務需求，帶動整體工程專案施工量增加，其中，氣體二次配拆移機服務營收表現明顯較去年同期成長50％，帶動2025年全年毛利率、營業利益率分別達23％、14％水準。

銳澤考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2025年擬配發每股7元現金股利，股利配發率達80％。以2月25日收盤價216元計算，現金殖利率達3.24％。

展望2026年第1季，公司抱持審慎樂觀看法。銳澤持續深化工程技術與專案管理流程，積極爭取主系統及二次配工程業務訂單，同時穩健擴增專業人力招募，並強化海外據點營運能量，擴展美國、日本、新加坡業務接單機會。

營收 股利

延伸閱讀

就市論勢／記憶體、老AI股 可低接

十銓去年第4季一季賺贏四年總和

海委會「跨域協力」專案 導入AI強化治理韌性

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

相關新聞

銳澤去年每股純益8.72元、年增18％ 擬每股配息7元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公告，去年全年合併營收達25.6億元，年增31％。全年稅後純益達3億元，年增2...

富喬加碼泰國 新廠明年量產

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（25）日召開董事會，通過對富喬工業（泰國）有限公司投資31億元設立玻纖布廠資本...

揚秦去年EPS 6.44元 發6元股利

揚秦（2755）昨（25）日董事會通過2025年第4季財報，去年全年營收、獲利均創股票上櫃以來新高紀錄，每股稅後純益6....

是方2025年每股賺15.68元

是方電訊（6561）董事會昨（25）日通過去年財報，2025年每股純益15.68元，改寫新猷，連續四年大賺超過一個股本，...

群聯目標價 大摩喊1,800元

外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND晶片需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型固態硬碟（SSD）...

聯一光2025年拚兩位數成長

聯一光（3441）董事長陳忠政表示，受惠醫療、無人機及車載等應用需求持續增長，且與歐洲光學大廠合作為今年營運帶來新機會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。