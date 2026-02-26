聽新聞
0:00 / 0:00
銳澤去年每股純益8.72元、年增18％ 擬每股配息7元
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公告，去年全年合併營收達25.6億元，年增31％。全年稅後純益達3億元，年增26％，整體獲利表現創歷年次高，每股純益達8.72元，年增18％。
銳澤表示，受惠台灣半導體、記憶體等產業客戶持續推動新廠擴建計畫，加上公司積極深耕主系統及二次配工程業務需求，帶動整體工程專案施工量增加，其中，氣體二次配拆移機服務營收表現明顯較去年同期成長50％，帶動2025年全年毛利率、營業利益率分別達23％、14％水準。
銳澤考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2025年擬配發每股7元現金股利，股利配發率達80％。以2月25日收盤價216元計算，現金殖利率達3.24％。
展望2026年第1季，公司抱持審慎樂觀看法。銳澤持續深化工程技術與專案管理流程，積極爭取主系統及二次配工程業務訂單，同時穩健擴增專業人力招募，並強化海外據點營運能量，擴展美國、日本、新加坡業務接單機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。