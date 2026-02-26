振宇五金財報／去年獲利6,717萬元、年增0.7% EPS 3.17元

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

振宇五金（2947）於2月24日公告2025年全年財報，全年合併營收達新台幣22.99億元，較2024年的21.75億元成長約5.7%。受惠於產品組合優化與營運效率提升，2025年全年毛利率提升至39.54%，年增1.03%。全年營業利益為9,027萬元，維持穩定水準。稅後純益為6,717萬元，較2024年小幅成長約0.7%；全年每股盈餘（EPS）為3.17 元。

公司說明，2025年稅後淨利仍呈小幅成長，惟每股盈餘表現未同步提升，主因係去年辦理盈餘轉增資，股本增加約10%，使每股盈餘產生稀釋效果。董事會同時通過2025年下半年度擬配發每股1.1元現金股利，連同上半年已配發之每股1元現金股利，全年現金股利合計2.1元，現金股利配發率約66%。

展望2026年，振宇五金持續推進展店計畫，3月於台南新增兩家門市，全台門市總數達94間。穩步朝向年度百店目標邁進。隨著新門市逐步進入營運穩定期，成熟門市占比提升，將有助攤提固定費用並改善整體營運效率，進一步強化營運槓桿。

在數位轉型方面，公司將持續深化數據應用，並規劃導入AI於銷售數據分析與商品需求預測，結合天氣、季節與區域消費特性優化補貨節奏與庫存結構，提升商品周轉率與庫存效率。同時深化OMO（線上線下整合）布局，透過數據分析強化會員經營與精準行銷，為提升毛利結構與營業利益率建立長期基礎。

在商品策略方面，公司將持續優化商品結構，新增生活機能型紡織品等品類，以提升商品多元性與整體毛利率；同時發展新屋入厝禮盒組，並與房仲業者合作，同步結合里來修繕社區課程推出多款針對家庭修繕需求的懶人包商品，深化社區服務布局。

公司指出，雖然房市仍處於調整階段，但生活五金、防災修繕等需求具備長期剛性，將持續透過展店策略擴大服務據點、自有品牌強化產品差異化，以及會員經營深化客戶黏著度，提升市場滲透率與服務密度。

此外，振宇五金亦將偕同台灣本土製造（MIT）工廠推廣綠色標章商品，並於4月22日世界地球日與環境部共同舉辦綠色論壇，推動綠色供應鏈與永續消費。未來將以數位轉型與永續修繕為雙軸推動成長，穩健朝向「百店達陣」的中長期目標邁進。

