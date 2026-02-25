快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

消費動能成長！誠品生活2025年EPS 0.54元 持續「大小並行」展店

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

誠品生活（2926）25日公告，2025年稅後純益2,557.4萬元，年增99.7％，每股稅後純益（EPS）0.54元。

誠品生活表示，去年受益於周年慶與節慶檔期接力帶動來客與消費動能，去年第4季終端營收達68億元，全年累計終端營收達260億元，年增7.8%，另外，在國內閱讀習慣增長，尤其是年輕人閱讀需求增溫下，書籍銷售上也出現成長，去年出版品銷量逾930萬冊，年增3%。

展望今年，誠品生活表示，除了持續強健各店營收表現、穩步提升獲利，亦將進駐台北自來水事業處「公館多目標綜合大樓」，打造近3,000坪全新特色店點，在人文薈萃的公館商圈展現亮眼新氣象，香港誠品生活尖沙咀店也將於第2季喬遷至同區域潮流地標 THE ONE，全店將以溫暖經典木質設計，開啟閱讀新篇章。

誠品生活表示，持續以「大小並行」策略推動多元店型展店布局，並深化線上下虛實融合的全通路營運，今年目標是營收、冊數、不重複消費會員及回購率要持續成長，整體穩步成長樂觀可期。

生活 營收

延伸閱讀

卜蜂2025年每股純益達10.39元 擬每股配息7元

精誠財報／2025年EPS 7.91元 營收與稅後純益雙創歷史新高

築間降價10～23%帶動來客回流 加碼發「666元心意券」寵粉

營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

相關新聞

原相將配現金10.1元

IC設計廠原相（3227）昨（24）日公告，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利10.1元，以去年每股純益12.38元...

擎邦奪13億元大單

擎邦（6122）昨（24）日公告，標得中華工程345kV港風至中科、橫山至中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程，合約總...

竑騰2026年業績看增六成

AI算力需求持續攀升，帶動先進封裝散熱製程升級，半導體設備廠竑騰（7751）受惠封測廠資本支出擴大、AOI檢測需求倍增及...

數泓科去年EPS 7.85元 歷史次高 

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）昨（24）日公布2025年合併財報，合併營收6.26億元、年增0.7%，歷史新高...

雍智1月每股賺1.65元

半導體測試介面廠雍智（6683）遭列注意股票，昨（24）日應主管機關要求，公告自結元月獲利4,600萬元，年增84%，每...

鑫科去年EPS -0.08元 將拓展新訂單

鑫科（3663）昨（24）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨損42.6萬元，較前一季淨損540.9萬元大幅收斂，但較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。