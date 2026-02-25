消費動能成長！誠品生活2025年EPS 0.54元 持續「大小並行」展店

誠品生活（2926）25日公告，2025年稅後純益2,557.4萬元，年增99.7％，每股稅後純益（EPS）0.54元。

誠品生活表示，去年受益於周年慶與節慶檔期接力帶動來客與消費動能，去年第4季終端營收達68億元，全年累計終端營收達260億元，年增7.8%，另外，在國內閱讀習慣增長，尤其是年輕人閱讀需求增溫下，書籍銷售上也出現成長，去年出版品銷量逾930萬冊，年增3%。

展望今年，誠品生活表示，除了持續強健各店營收表現、穩步提升獲利，亦將進駐台北自來水事業處「公館多目標綜合大樓」，打造近3,000坪全新特色店點，在人文薈萃的公館商圈展現亮眼新氣象，香港誠品生活尖沙咀店也將於第2季喬遷至同區域潮流地標 THE ONE，全店將以溫暖經典木質設計，開啟閱讀新篇章。

誠品生活表示，持續以「大小並行」策略推動多元店型展店布局，並深化線上下虛實融合的全通路營運，今年目標是營收、冊數、不重複消費會員及回購率要持續成長，整體穩步成長樂觀可期。