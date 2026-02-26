聯一光2025年拚兩位數成長

聯一光（3441）董事長陳忠政表示，受惠醫療、無人機及車載等應用需求持續增長，且與歐洲光學大廠合作為今年營運帶來新機會，看好本季營運優於去年同期，全年表現也會比去年好。法人估計，全年營收看增雙位數成長。

聯一光預計3月3日召開董事會，公布去年財報，該公司去年前三季稅後純益2,475萬元，年減36.9%，每股純益0.62元，外界預估，去年底在匯損衝擊收斂下，2025年全年獲利有望不輸2024年，每股純益上看1.4元，優於預期。聯一光不回應法人預估的財務數字。

聯一光為光學上游玻璃毛胚廠，其中，營收主力為車載鏡片，2025年營收占比15%，以及少量多樣醫療、軍工、無人機、工業檢測儀器、自動化系統等，醫療內視鏡產品占比也有15%至20％，去年並切入機器人領域，主要出貨給中國大陸鏡片加工廠。

陳忠政表示，今年營運成長主力在於儀器類等產品，其他包括無人機、車載等應用表現也不錯，以一輛車至少搭載八顆鏡頭為例，高階汽車更提高至12至13顆鏡頭，隨機器人、光學檢測等應用擴大，都為光學產業增添新成長動能。

至於醫療產業包括內視鏡、眼科的檢測儀器等，甚至無人機結合光機電，近年在中國大陸已衍生低空經濟，括運送貨物、郵件派送、外賣送遞、短程客運或通勤服務，至於無人計程車也依賴光學產業，他對整體光學產業發展相當有信心。

陳忠政指出，聯一光因擁有德國肖特、日本小原等各國廠商材料，且品質、交期滿足客戶要求，成為客戶首要供應商，生產重鎮東莞廠從成立初期十多家客戶，隨新興應用需求放量快速成長，目前已有200多家客戶。