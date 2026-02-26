揚秦去年EPS 6.44元 發6元股利

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

揚秦（2755）昨（25）日董事會通過2025年第4季財報，去年全年營收、獲利均創股票上櫃以來新高紀錄，每股稅後純益6.44元。

揚秦董事會決議擬配發每股6元股利，其中包含現金股利3.5元、股票股利2.5元，總配發率達93%。

揚秦去年第4季營收8.25億元，年增20.8%；稅後純益0.65億元，年增38.8%。去年全年稅後純益2.35億元，年增33.4%，每股稅後純益為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長受惠於揚秦旗下各品牌積極展店，持續擴大營運規模。兩大加盟品牌「麥味登」與「炸雞大獅」穩健發展，規模經濟帶動業績成長。直營品牌「涮金鍋」門市已達八家，營收占比持續增長，成為營收小金雞。

展望後市，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖。林麗玲表示，加盟雙引擎「麥味登」千店目標預計今年上半年度達成；「炸雞大獅」海內外同步展店，美國首家門市也將於上半年開幕。

