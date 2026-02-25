是方將買回千張庫藏股 維護股東權益

是方（6561）電訊董事會決議，為維護股東權益，更宣布實施庫存股，買回1,000張，買回價格為每股280元至470元之間。

近期台股暴漲，但是方股價表現相對平淡，更從12月底的415元，回檔至最低311元，25日上漲10.5元，收358.5元。

是方董事會決議實施庫藏股機制，展現維護股東權益決心。

是方表示，維護股東權益並提振投資人信心。考量近期股價與台股大盤乖離所採取的積極作為，傳遞公司對未來營運前景的樂觀看法，宣示維護股東權益之決心。

是方指出，以庫藏股轉讓員工，作為同仁激勵機制之一，同時，爭取公司治理年度ESG評鑑的加分優勢。主管機關鼓勵上市櫃公司落實庫藏股買回目的與執行，於年度ESG評鑑上有加分機制。