數泓科財報／2025年每股稅後純益7.85元 董事會通過擬配發5.5元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855），24日公布2025年合併財報，合併營收6.26億元、年增0.7%，創歷史新高，稅後純益1.82億元、年減14.9%，每股稅後純益7.85元，獲利為歷史次高。

董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬配發5.5元現金股利，其中盈餘分配現金股利5元、資本公積發放現金股利0.5元。以昨日收盤價119.5元計算，現金殖利率為4.60%。

數泓科總經理李明華表示，去年獲利衰退，主要受新台幣匯率升值所產生的匯兌損失影響，美國對等關稅影響則相對輕微。目前非美市場全面成長，客戶庫存也相對較低，預期營運已脫離谷底，持穩向上。

李明華說，受惠全球智慧製造應用，市場滲透率將持續提升，加上半導體設備應用可望發酵，公司持續觀察美國關稅政策與匯率變化，並審慎樂觀看待未來的機器人、AI（人工智慧）、車用及智慧醫療等潛在市場需求，以穩健動能邁向全新高度。

數泓科近年積極搶進半導體產業，全力發展智慧製造、設備維修與保養系統，可望為營運帶來新的成長動能。展望今年，專業市場依然強勁，但DIY市場因美國通膨而呈現趨緩，整體營運仍展現韌性，全年營運及獲利可望穩健成長。

