證交所通過享溫馨、晉鋒等六家申請上市案

臺灣證券交易所積極衝刺IPO家數，24日董事會通過享溫馨（7760）、晉鋒-KY等申請上市、第一上市案，及華德動能、永悅健康、基龍米克斯、聚恆等四家申請創新板上市案，後續依規定陳報主管機關核准後，待完成法定程序擇期掛牌。

享溫馨主要營業項目為視聽歌唱服務與餐飲服務，實收資本額為6億元，2024年營收達13.17億元，稅前純益1.13億元，每股稅後純益（EPS）2元，上市申請由台新證券主辦。

華德動能由車王電轉投資，輔導承銷商為群益金鼎證券，主要業務為電動巴士及附屬設備，內銷占比92.7%，2025年前三季稅前純益6,733萬元，EPS為0.56元。

永悅健康輔導上市承銷商為台新證券，主要業務為健康資訊系統應用服務及解決方案、健康媒體廣告行銷，內銷占比96.9%，2025年前三季稅前純損1.38億元，每股稅後純損為3.34元。

晉鋒-KY輔導承銷商為凱基證券，主要業務為散熱風扇及散熱模組研發、製造及銷售，外銷占比達98.5%，2025年前三季稅前純益1.17億元，EPS為3.71元。

聚恆輔導承銷商為統一綜合證券，主要業務為太陽能電廠、儲能系統開發、建置及維運、太陽能光電專用組件及應用產品，內銷占98.8 %，2025年前三季稅前純益2,772萬元，EPS為0.18元。

基龍米克斯輔導承銷商為台中銀證券，主要業務為基因定序與多體學創新服務、孕產前及癌症NGS臨床檢測服務、生物資訊與AI創新分析服務、多肽與核酸佐劑及核酸藥物委託研究生產製造服務（CRDMO）、實驗相關試劑及設備代理經銷與維修保固業務，2025年前三季稅前虧損3,610萬元，每股稅後純損0.2元。