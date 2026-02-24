原相每股配息10.1元 達發配13.5元現金

快訊

中央社／ 新竹24日電

IC設計廠原相及達發2025年度股利政策出爐，原相董事會決議每股配發10.1元現金股利；達發董事會決議每股配發13.5元現金。

受惠影像感測器及遊戲機感測器產品銷售成長，原相2025年營收新台幣91.27億元，創下歷史新高，歸屬母公司淨利18.11億元，略低於2024年的18.15億元，每股純益12.38元。原相董事會今天決議每股配發10.1元現金股利。

達發2025年在網通基礎建設群業務表現穩健，以及衛星定位晶片銷售優於預期，總營收達209.26億元，創下歷史新高，歸屬母公司淨利29億元，同創新高，每股純益17.32元。

達發董事會決議盈餘分配每股配發7.5元現金股利，另以資本公積每股發放6元現金，合計每股配發13.5元現金。

