德宏1月EPS 0.07元 燿華-0.06元

PCB大廠燿華（2367）近期因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（24）日公布相關財務業務等訊息，自結今年1月淨損4,300萬元，每股淨損0.06元。去年第4季單季淨損8,000萬元，單季每股淨損0.11元。燿華昨日收漲停61.2元，上漲5.5元，燿華股價從1月初28.8元起漲，短線漲幅逾1.1倍。

PCB上游玻纖布廠德宏也因股價狂飆，公布財務數字，自結1月單月獲利900萬元，較去年同期已轉盈，單月每股自結純益0.07元。德宏尚未公布去年第4季財報，先前也因股價大漲，公布去年第3季單季獲利100萬元，單季每股稅後純益0.01元。德宏昨日收漲停的196.5元，上漲17.5元。