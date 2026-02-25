德宏1月EPS 0.07元 燿華-0.06元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB大廠燿華（2367）近期因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（24）日公布相關財務業務等訊息，自結今年1月淨損4,300萬元，每股淨損0.06元。去年第4季單季淨損8,000萬元，單季每股淨損0.11元。燿華昨日收漲停61.2元，上漲5.5元，燿華股價從1月初28.8元起漲，短線漲幅逾1.1倍。

PCB上游玻纖布廠德宏也因股價狂飆，公布財務數字，自結1月單月獲利900萬元，較去年同期已轉盈，單月每股自結純益0.07元。德宏尚未公布去年第4季財報，先前也因股價大漲，公布去年第3季單季獲利100萬元，單季每股稅後純益0.01元。德宏昨日收漲停的196.5元，上漲17.5元。

燿華 漲停

相關新聞

原相將配現金10.1元

IC設計廠原相（3227）昨（24）日公告，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利10.1元，以去年每股純益12.38元...

擎邦奪13億元大單

擎邦（6122）昨（24）日公告，標得中華工程345kV港風至中科、橫山至中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程，合約總...

竑騰2026年業績看增六成

AI算力需求持續攀升，帶動先進封裝散熱製程升級，半導體設備廠竑騰（7751）受惠封測廠資本支出擴大、AOI檢測需求倍增及...

數泓科去年EPS 7.85元 歷史次高 

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）昨（24）日公布2025年合併財報，合併營收6.26億元、年增0.7%，歷史新高...

雍智1月每股賺1.65元

半導體測試介面廠雍智（6683）遭列注意股票，昨（24）日應主管機關要求，公告自結元月獲利4,600萬元，年增84%，每...

鑫科去年EPS -0.08元 將拓展新訂單

鑫科（3663）昨（24）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨損42.6萬元，較前一季淨損540.9萬元大幅收斂，但較202...

