鑫科去年EPS -0.08元 將拓展新訂單

鑫科（3663）昨（24）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨損42.6萬元，較前一季淨損540.9萬元大幅收斂，但較2024年同期由盈轉虧，每股淨損0.01元。去年全年歸屬母公司業主淨損820.7萬元，較前一年純益4,978.5萬元轉虧，每股淨損0.08元。

鑫科指出，去年營運轉虧，主因主力面板靶材營收下滑，且介電靶與載具等高毛利產品出貨不如預期，加上子公司中鋼精材受中國市場疲軟及原料價格震盪衝擊。

半導體布局方面，鑫科已成為面板級扇出型封裝（FOPLP）金屬載板唯一技轉方認可供應商，除穩定配合顧客需求出貨，並延伸至晶圓載具產品。

展望2026年，鑫科採取多元策略力求回穩。法人預估，光電靶材需求持平或微幅成長，將透過明年量產的自行壓延技術降低成本；半導體產品則持續拓展新客戶，成長潛力大。

至於FOPLP載板，隨著歐美兩大客戶於2026年設置新產線，可望帶動新一波需求。在特殊材料部分，低軌衛星用Invar材料今年已有訂單，預計明年持續放量，國防及船舶用高純銅合金也規畫於明年量產。