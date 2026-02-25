鑫科去年EPS -0.08元 將拓展新訂單
鑫科（3663）昨（24）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨損42.6萬元，較前一季淨損540.9萬元大幅收斂，但較2024年同期由盈轉虧，每股淨損0.01元。去年全年歸屬母公司業主淨損820.7萬元，較前一年純益4,978.5萬元轉虧，每股淨損0.08元。
鑫科指出，去年營運轉虧，主因主力面板靶材營收下滑，且介電靶與載具等高毛利產品出貨不如預期，加上子公司中鋼精材受中國市場疲軟及原料價格震盪衝擊。
半導體布局方面，鑫科已成為面板級扇出型封裝（FOPLP）金屬載板唯一技轉方認可供應商，除穩定配合顧客需求出貨，並延伸至晶圓載具產品。
展望2026年，鑫科採取多元策略力求回穩。法人預估，光電靶材需求持平或微幅成長，將透過明年量產的自行壓延技術降低成本；半導體產品則持續拓展新客戶，成長潛力大。
至於FOPLP載板，隨著歐美兩大客戶於2026年設置新產線，可望帶動新一波需求。在特殊材料部分，低軌衛星用Invar材料今年已有訂單，預計明年持續放量，國防及船舶用高純銅合金也規畫於明年量產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。