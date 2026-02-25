原相將配現金10.1元

IC設計廠原相（3227）昨（24）日公告，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利10.1元，以去年每股純益12.38元計算，配發率逾81.5%；以昨天收盤價205元計算，殖利率約4.9%。

原相先前已公布去年財報，全年毛利率60.6%，年減1.4個百分點；營益率約21%，與2024年持平；稅後純益18.11億元，年減0.2%，每股純益12.38元。

展望後市，原相日前於法說會指出，對今年營運審慎樂觀，將在穩定基礎上加速布局新應用，聚焦太空規TDI感測器、無人載具影像感測器與熱影像感測器，同時看好邊緣AI等新興應用帶動成長。

原相預估，本季營收大致持穩，可能較去年第4季小幅下滑，主因2月工作天數較短及季節性因素；毛利率與營益率則可能因產品組合變化、NRE收入減少與費用率上升而略降。成本端方面，晶圓代工價格大致穩定，但封裝端需留意貴金屬漲價帶來的成本壓力。

新產品進度上，太空規TDI感測器今年可望小量出貨並逐步延伸工業應用；無人載具相關CMOS影像感測器出貨比重提升、近期銷售動能不錯；熱影像感測器已量產出貨低解析度產品，高解析度仍在開發中。