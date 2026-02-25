擎邦奪13億元大單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

擎邦（6122）昨（24）日公告，標得中華工程345kV港風至中科、橫山至中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程，合約總金額13.85億元。

擎邦指出，該項工程預計2031年10月完工，有助該公司營收、獲利成長。

這是擎邦繼2月初公告，標得聯發科銅鑼數據中心機電工程、及台北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，兩筆合約共計約12.8億元，再次拿下新大單。

擎邦去年底於法說會中揭露，在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，並預期受到部分工程遞延影響，擎邦將迎來2026年首季的強勁營運曙光，展望今年，將會是審慎樂觀、且值得期待的一年。

擎邦定位為「智慧建築與智慧製造的工作者」，成立43年來，逐步從化工工程的承攬轉型為多元化的「全面性的專業統包工程服務商」，將不只是賺管理財，也要賺技術財。

