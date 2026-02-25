擎邦奪13億元大單
擎邦（6122）昨（24）日公告，標得中華工程345kV港風至中科、橫山至中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程，合約總金額13.85億元。
擎邦指出，該項工程預計2031年10月完工，有助該公司營收、獲利成長。
這是擎邦繼2月初公告，標得聯發科銅鑼數據中心機電工程、及台北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，兩筆合約共計約12.8億元，再次拿下新大單。
擎邦去年底於法說會中揭露，在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，並預期受到部分工程遞延影響，擎邦將迎來2026年首季的強勁營運曙光，展望今年，將會是審慎樂觀、且值得期待的一年。
擎邦定位為「智慧建築與智慧製造的工作者」，成立43年來，逐步從化工工程的承攬轉型為多元化的「全面性的專業統包工程服務商」，將不只是賺管理財，也要賺技術財。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。