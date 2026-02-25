德記去年EPS 2.24元 拓展業務

德記（5902）昨（24）日公布2025年財報，全年稅後純益達2.1億元，年增10.5%，每股純益（EPS）為2.24元。另外，董事會同時通過擬配發現金股利1.65元，配息率為73.6%，若以昨日收盤價39.85元概算，現金殖利率為4.1%。

德記日前表示，公司將持續紮根食品飲料產業，致力於全球各知名品牌之代理領域，期望能藉由策略夥伴建立，通路經營創新，內部組織功能優化，以落實公司的「長期、穩定、發展」之發展方針，並持續拓展整體業務觸角。

對於旗下產品營運重點，德記表示，開喜烏龍茶主要結合宗教活動、運動賽事等活動推廣台灣知名好茶；優菓甜坊將傳統甜品工藝化，異國特色投料甜湯，新增常溫品項；植物奶開發更多元化的產品應用方式；日本NIJIYA則以日本各縣著名水果及北海道濃郁牛乳持續開發多款水果風味啤酒及乳冰系列。