振宇五金去年EPS 3.17元

振宇五金（2947）昨（24）日公告去年財報，2025年稅後純益6716.9萬元，年增0.7%，是上櫃以來歷史次高，每股純益3.17元。董事會同時通過去年下半年每股配息1.1元，加計上半年每股配息的1元，合計全年配息2.1元。

振宇五金表示，去年消費環境仍受到房市降溫影響，維修與裝修市場成長動能相對趨緩，惟公司持續透過穩定展店節奏、通路效率優化及社區型門市深耕策略，累積營運規模與服務密度優勢，使全年維持成長表現。

在商品結構方面，持續優化門市品類配置，以提升單店效益與客群覆蓋率。公司指出，除既有的水電材料、機械手工具與居家用品外，新年度將陸續增加汽車百貨及紡織類商品品牌選擇，並依外部環境與消費趨勢，彈性導入季節性商品，強化門市一站式採購機能。

展店策略方面，振宇五金去年聚焦北部市場布局，帶動北部區域門市營收連續多月呈現雙位數年增。