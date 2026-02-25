達人網上櫃案 下周審議

櫃買家族即將再添新兵，櫃買中心預計於3月2日審議達人網（7839）申請上櫃案，也是今年來櫃買中心召開上櫃審議委員會審議的第十家公司。此外，上櫃股票星亞自2月25日起得為融資融券交易。

達人網是全台最大生活服務媒合平台，董事長為李倫家，推薦證券商是福邦證券及兆豐證券，去年12月22日提出申請時資本額1.33億元。

達人網的媒合服務是台灣工作媒合市場中，全新的開放平台，為人們的工作業務、家庭、個人等各種需求進行專業人士配對，例如需要清潔人員協助打掃家裡、想重新裝修家裡客廳，或是想重拾對吉他的樂趣，這同時也能為商家連接更多的工作機會。同時有「買服務」功能，使用者只要簡單選擇想要的需求並進行預約，便可有派遣的廠商到府服務。

達人網2024年度合併營收為1.59億元，稅後淨利為2,570萬元，每股稅後純益（EPS）為2.22元。2025年前三季合併營收為1.3億元，稅後淨利為2,675萬元，已經超過2024年全年的獲利，每股盈餘（EPS）為2.01元。

今年來累計上櫃掛牌公司有五家，包括旅天下、億而得、雅特力-KY、安葆，以及久舜。

櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，但尚未掛牌公司家數有五家，包括公勝保經、立盈、民盛、華洋精機，以及立弘。