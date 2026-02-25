櫃買發功 搶推永續債

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，已連五年發行量突破千億元，去年更突破2,000億元大關。

櫃買中心今年仍將永續發展債券列為重要推動業務，今年以來已發行四檔綠色債券，發行金額為新台幣43億元，並已有九家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

截至24日止，國內綠色債券已發行四檔，發行總金額合計為43億元，均為新台幣計價，包括中央政府發行4億元、法商法國巴黎銀行台北分公司發行10億元、法商法國外貿銀行台北分公司發行13億元，以及法商東方匯理銀行台北分公司發行16億元。

另有遠傳電信（4904）、法商東方匯理銀行台北分公司、台北富邦商業銀行分別於2025年12月3日、2026年1月21日、1月21日取得綠色債券或專項資金債券資格認可。

可持續發展債券方面，另有高雄銀行、台灣企銀、渣打銀行分別於2025年9月17日、2026年1月22日、2月5日取得可持續發展債券資格認可。

社會責任債券方面，另有台灣大哥大、彰化銀行、台北市政府分別於2025年11月28日、2026年1月20日、1月30日取得社會責任債券資格認可。其中，彰銀將於2月25日發行10億元社會責任債券。

櫃買中心表示，自建立永續發展政府債券櫃檯買賣制度以來，已有台北市、高雄市及桃園市政府等三家地方政府機構發行永續發展債券，今年1月30日金門大學透過財政部發行綠色中央政府公債，為我國永續發展債券市場注入新動能，並促進市場的多元化和健全發展。截至2月24日，累計已發行18檔、285億元永續發展政府債券。

此外，櫃買中心已提出五年債券市場發展規劃案，希望與主管機關、產業共同努力，讓國內債券市場更完整、有活力。