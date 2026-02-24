博弘財報／2025年獲利1.13億元、EPS 5.11元 2026持續擴大市占率

台灣多雲解決方案領導品牌博弘雲端（6997）董事會24日通過2025年第4季暨全年財務報告，第4季稅後純益約新台幣0.43億元，每股盈餘為新台幣1.93元；全年累計稅後純益約為1.13億元，全年累計每股盈餘為5.11元。

受惠於雲端用量持續推升，以及下半年關稅影響淡化，2025年第4季整體營收回復成長軌道，不僅超越2024年同期水準，更可望重回歷史高峰。在營收規模擴大與產品組合優化帶動下，第4季稅後純益較上季及去年同期皆翻倍成長。

博弘雲端財務長暨代理發言人張嘉庭副總經理表示：「回顧2025年第4季，公司營運表現主要受惠於客戶端AI應用帶動雲端用量顯著提升，加上專案導入與維運等專業服務維持成長動能。儘管第2季和第3季面臨匯率波動與總體經濟環境不確定性的挑戰，公司憑藉穩健的商業模式與持續增長的維運和技術服務等經常性收入（Recurring Revenue），展現營運韌性並維持穩定的現金流。」

針對未來展望，博弘雲端總經理何冠生表示：「展望2026年，博弘將聚焦於擴大市占率與深化技術布局。隨著AI發展從訓練階段走向推論與應用普及，企業對於雲端資源的需求將更趨剛性。博弘專注於建構完善的AI多雲生態系，透過雲智能管理平台以及通用型與垂直產業專用型AI解決方案，滿足客戶在AI和數位轉型的需求。」

海外市場拓展方面，博弘雲端總經理何冠生補充：「收購越南雲服務商VietNam Renova Cloud Company Limited（以下簡稱「Renova Cloud」）母公司Renova Cloud HK Limited一案，預計將於2026年第1季完成第一階段70%股權交割。此次策略投資將結合Renova Cloud的在地市場經驗及專業團隊與博弘的技術資源，我們預期東南亞市場未來將成為公司營運成長的重要支柱之一。」