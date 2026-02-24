鑫科財報／2025年由盈轉虧、每股虧0.08元 2026年看好FOPLP載板需求

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
鑫科公司。圖／截自官網
鑫科公司。圖／截自官網

鑫科（3663）24日公告2025年合併財報，去年第4季歸屬母公司業主淨損42.6萬元，較前季淨損540.9萬元明顯縮減，但較同期由盈轉虧，每股淨損0.01元。2025年全年歸屬母公司業主淨損820.7萬元，較前年純益4,978.5萬元轉虧，每股淨損0.08元。

鑫科指出，獲利衰退主因在於主力面板靶材營收下滑，且介電靶與載具等高毛利產品出貨不如預期，加上子公司中鋼精材受原料價格震盪衝擊。

展望2026年，鑫科採取多元策略力求回穩。在半導體布局方面，鑫科已成為面板級扇出型封裝（FOPLP）金屬載板唯一技轉方認可供應商，隨著歐美客戶今年設置新產線，可望帶動新波需求。

法人看好，其低軌衛星用Invar材料2026年預計持續放量，國防及船舶用高純銅合金也規畫於今年量產。公司則表示，將致力提高自主製造能力，並深化與中鋼精材的技術整合，對未來營運持謹慎樂觀態度。

鑫科

相關新聞

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穩得2026年業績挑戰高峰

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）轉攻高階自有品牌元件與AI資料中心電源驗證市場成效浮現，隨自有品牌出貨...

M31先進製程 IP 布局躍進

矽智財（IP）廠商M31（6643）先進製程IP領域投資逐漸開花結果，昨（23）日宣布旗下MIPI M-PHY v5.0...

工研院結盟興采 打造低碳供應鏈

面對全球淨零轉型壓力，工研院從材料端布局關鍵技術，與興采（4433）集團攜手推動複合紡織品循環回收技術，突破高值再利用瓶...

互動2025年 EPS 5.78元

互動（6486）昨（23）日公告去年第4季每股純益2.94元，一季賺贏前三季總和，累計2025年每股純益5.78元，年度...

景美科技將登興櫃 營運俏

半導體測試介面供應商景美科技（7899）預計明（25）日登錄興櫃交易，總經理羅麗文昨（23）日表示，受惠AI熱潮推升測試...

