巨有2025年獲利創歷史次高 每股配息1.7元

特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技2025年稅後淨利新台幣0.81億元，為歷史次高水準，每股純益2.06元，董事會決議每股配發1.7元現金股利。

受惠高階製程客戶委託設計（NRE）專案數量持續增加，巨有2025年第4季營收攀高至4.15億元，為單季歷史次高，稅後淨利0.26億元，每股純益0.66元。

巨有2025年總營收13.49億元，創下歷史新高，年增97.8%；稅後淨利0.81億元，為歷史次高，僅次於2023年的1.6億元水準，每股純益2.06元，董事會決議每股配發1.7元現金股利。

展望未來，巨有表示，將持續聚焦大型與邊緣人工智慧、高效能運算與高速介面等應用領域，並透過與新思科技合作的IP OEM Program，提供12奈米以下製程的高速介面矽智財解決方案，以滿足客戶多元化產品應用需求。

巨有指出，2025年已承接逾百件高階製程NRE專案，預期2026年上半年可望逐步轉入量產；隨著12奈米以下製程專案營收比重超過7成，產品組合持續優化，營運結構與獲利能力將更趨穩健，2026年營運展望樂觀，成長動能依然強勁。