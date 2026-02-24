基米獲證交所董事會通過股票創新板上市 去年營收7.24億元創新高

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

基因定序領導大廠基米（4195）24日獲臺灣證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為台中銀證券，將依時程辦理創新板掛牌上市。

基龍米克斯生技成立於2001年，由前中研院水稻基因體中心主持人周德源、與現任董事長周孟賢父子共同創辦。周德源是國內基因體研究第一人，帶領的實驗室團隊曾參與「國際水稻基因體定序計畫」，並完成水稻第五條染色體定序，協助建構水稻的基因體圖譜，對台灣農業生技寫下里程碑，也為解決全球糧食問題做出巨大貢獻。當年在國際水稻基因定序成果發表會上，中華民國國旗與歐美日等大國並列，自此奠定了台灣在分子生物及遺傳學的國際競爭力與地位。

從基因研究與定序出發，時至今日，基米不僅是國內最大的商業定序公司，更成功跨足臨床檢測、核酸、新藥開發、CDMO及儀器代理等多元領域，並且進軍海外市場，同時與國際大廠Illumina、Thermo Fisher等保持密切合作與交流，共同打造亞太基因定序中心，建立台灣基因資料庫，持續強化公司的國際競爭力。

基米目前實收資本額7.24億元，去年合併營收達7.08億元，創歷史新高，年增36.86%，主要受惠持續推動的多元轉型策略奏效。展望今年，隨著新客戶、新服務的加入，以及海外市場貢獻度的提升，樂觀看待全年營運表現，並以追求獲利為目標。

基米進一步表示，旗下各事業體將穩健成長。其中，儀器部門已接獲來自學研及生技客戶的訂單，今年將積極爭取半導體電子廠客戶訂單；在次世代定序與臨床檢測業務方面，由於取得多達十項的LDTs認證項目，將提供與健保補助方向一致的多面相檢測選擇，並結合既有的檢測服務擴大推廣，今年來臨床檢測業務的貢獻將會大幅成長。

此外，目前基米在菲律賓、澳洲、馬來西亞與泰國等皆有經銷夥伴進行收單與服務，呈現多點開花。今年將持續藉由參與國際指標型展會爭取業務，並偕同策略夥伴Illumina共同推動亞太地區基因定序與多體學技術的應用落地，積極推動產業的多元發展，預期今年的海外營收占比將逐步提升，長期則以成為亞太市場頂尖基因定序及多體學服務中心為目標。

