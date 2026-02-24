雍智公告1月EPS 1.65元 今年來飆近119%、探針卡成長動能受矚
半導體測試介面廠雍智（6683）因近期股價交易資訊達櫃買中心公告注意交易資訊標準，24日依規定公告最新財務業務資訊，揭露2026年1月獲利4,600萬元、年增84%，每股純益1.65元。
今年以來雍智股價也強勢走高，若以年初約415.5元起算，至今盤中高點衝上910元，波段上漲494.5元，漲幅約119%，資金明顯聚焦半導體測試介面與AI相關題材。
展望後市，法人看好雍智營運動能有望轉強，受惠AI手機、PC換機潮推動，全年營收具挑戰成長空間，並力拚續創新高。 雍智近年探針卡業務占比提升，市場預期探針卡將成為2026年主要成長動能，公司也將透過拓展歐美市場、中國大陸在地化生產及布局前段探針卡等策略，推動長期成長。
