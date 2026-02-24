快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

雍智公告1月EPS 1.65元 今年來飆近119%、探針卡成長動能受矚

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體測試介面廠雍智（6683）因近期股價交易資訊達櫃買中心公告注意交易資訊標準，24日依規定公告最新財務業務資訊，揭露2026年1月獲利4,600萬元、年增84%，每股純益1.65元。

今年以來雍智股價也強勢走高，若以年初約415.5元起算，至今盤中高點衝上910元，波段上漲494.5元，漲幅約119%，資金明顯聚焦半導體測試介面與AI相關題材。

展望後市，法人看好雍智營運動能有望轉強，受惠AI手機、PC換機潮推動，全年營收具挑戰成長空間，並力拚續創新高。 雍智近年探針卡業務占比提升，市場預期探針卡將成為2026年主要成長動能，公司也將透過拓展歐美市場、中國大陸在地化生產及布局前段探針卡等策略，推動長期成長。

延伸閱讀

互動2025年 EPS 5.78元

興能高2025年 EPS -1.02元

景美科技將登興櫃 營運俏

寶雅2025年 EPS 29.54元

相關新聞

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穩得2026年業績挑戰高峰

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）轉攻高階自有品牌元件與AI資料中心電源驗證市場成效浮現，隨自有品牌出貨...

M31先進製程 IP 布局躍進

矽智財（IP）廠商M31（6643）先進製程IP領域投資逐漸開花結果，昨（23）日宣布旗下MIPI M-PHY v5.0...

工研院結盟興采 打造低碳供應鏈

面對全球淨零轉型壓力，工研院從材料端布局關鍵技術，與興采（4433）集團攜手推動複合紡織品循環回收技術，突破高值再利用瓶...

互動2025年 EPS 5.78元

互動（6486）昨（23）日公告去年第4季每股純益2.94元，一季賺贏前三季總和，累計2025年每股純益5.78元，年度...

景美科技將登興櫃 營運俏

半導體測試介面供應商景美科技（7899）預計明（25）日登錄興櫃交易，總經理羅麗文昨（23）日表示，受惠AI熱潮推升測試...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。