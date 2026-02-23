殖利率超過7%！互動國際每股配6元現金股利

互動（6486）國際數位23日召開董事會並通過財報，第4季每股純益2.94元，賺贏前3季累計的2.84元，累計2025年每股純益5.78元，年度營收及獲利均創歷史新高，董事會更通過配發每股6元現金股利，盈餘分配率103.8%，互動今日上漲3.9元，收82.6元，現金殖利率7.26%。

互動董事會通過2025年盈餘分配方案，每股配發現金股利5.2元，並決議從資本公積中提撥4,071萬元發放現金，預計每股可配發新台幣0.8元，合計配發每股現金股利為6元。

互動受惠專案業績認列，推升第4季營收11.96億元，季增101%，年增36%，營業利益1.86億元，季增280%，年增38.8%，稅後純益1.52億元，季增270%，年增34.5%，每股純益2.94元。

累計2025年互動合併營收為26.86億元，年增6.1%；營業利益3.5億元，年增4.1%；稅後純益2.96億元，年增3.6%，每股純益5.78元。

展望未來，互動表示，將持續聚焦於「通訊基礎建設、無線網路整合、資安防護與地理空間情資決策」四大核心方向，隨著多項專案陸續推進，預期2026年營收與獲利動能可望進一步提升，營運表現持續向上。

互動觀察，5G、寬頻網路、高速傳輸與雲端應用普及，通訊網路已成國家數位基礎建設的核心之一，加上資安防護能力的需求持續提升，帶來穩定且具延續性的市場動能。