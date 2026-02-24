M31先進製程 IP 布局躍進
矽智財（IP）廠商M31（6643）先進製程IP領域投資逐漸開花結果，昨（23）日宣布旗下MIPI M-PHY v5.0 IP已在4奈米先進製程完成矽驗證，並積極推進3奈米製程節點開發。
M31指出，這象徵該公司已具備提供UFS 4.1相關核心技術的實力，可透過高速儲存介面解決方案，協助客戶搶攻高階智慧手機、車用智慧座艙及AI邊緣運算裝置商機。
M31強調，MIPI M-PHY v5.0 IP嚴格遵循MIPI聯盟規範，在HS-G5模式下，單通道傳輸速率高達23.32 Gbps，相較前一代HS-G4效能翻倍。該IP可確保在高速傳輸下，仍保有優異的訊號完整性與低位元錯誤率。此外，優化的休眠設計能有效延長終端裝置的續航力。
